¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¡©¡×¡ã²óÅú¿ô39,101É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè454²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¥ç¥³¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤Õ¤ï¤È¤í¥Á¥ç¥³¥Û゙¡¼¥ë¡Á¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷¡Á
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó 100¿ÍÊ¬¡Ë
<¡ù¥¹¥Ý¥ó¥¸>
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹ 150g
Íñ 1¸Ä
µíÆý 100g
º½Åü 30g
<¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à>
À¸¥¯¥ê¡¼¥à(¿¢ÊªÀ) 200g
ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È(4Ëç) 50g
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼
Ê´Åü
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ó
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Âç¤¤á¤ÎÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ù¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ï゚¡¼¤Æ゙º®¤»゙¤ë
2¡¢¥é¥Ã¥Õ゚¤ò´Ë¤¯¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥·゙¤Æ゙500w5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î3/4¤Û¤É¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3¡¢Âç¤¤á¤Î»®¤Ë¥¹¥Û゚¥ó¥·゙¤ò½Ð¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
4¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
5¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Æ゙³ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
6¡¢»È¤Ã¤¿¥Û゙¡¼¥ë¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¥é¥Ã¥Õ゚¤ò¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥·゙¤Æ゙500w2Ê¬40ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¦¤ËÆþ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Æ゙º®¤»゙¤ë¡£
8¡¢¥¹¥Û゚¥ó¥·゙¤ò¹¹¤ËºÙ¤«¤¯¤·¡¢§¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
9¡¢¨¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Æ゙ÄÙ¤·¤Ê¤«゙¤éº®¤»゙¤ë¡£
10¡¢©¤ò¼ê¤Æ゙´Ý¤á¡¢¥³¥³¥¢¥Ï゚¥¦¥¿゙¡¼¤äÊ´Åü¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¤ò¤Þ¤Õ゙¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ì¥·¥Ô¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ
¡²ÃÇ®ÊýË¡¤Ï¥ì¥ó¥·゙¤Î¤ß
¢1¤Ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Æ゙¤Þ¤»゙¤ë¤¿゙¤±
£¾Æ¤¥à¥éÅù¤¬¤Æ゙¤Ê¤¤¤Î¤Æ゙¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤
¥¹¥Û゚¥ó¥·゙¤ÎºàÎÁ¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥·゙¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Õ¤¯¤é¤à¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥Ü¥¦¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¶âÂ°NG)
¥¹¥Û゚¥ó¥·゙¤ÏÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿©´¶¤«゙¸º¤ë¤Î¤Æ゙¡¢Ê¬ÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢¥¹¥Û゚¥ó¥·゙¤òºÙ¤«¤¯¤·¤Ê¤¤¤È»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò·¿¤«¤é³°¤·¤Ë¤¯¤¤»þ¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Æ゙¾¯¤·Îä¤ä¤·¡¢·¿¤ò¼ê¤Æ゙²¹¤á¤Æ³°¤¹¤È¤¤ì¤¤¤Ë³°¤»¤Þ¤¹¡£
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Æ゙ÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Îµ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¤ª²È¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
