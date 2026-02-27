ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じ、驚いたことを振り返った。

最終日はまずフィールドで守備練習。バント処理（手前のゴロ）のドリルの際には軽快なランニングスローも披露。フリー打撃では33スイング中、柵越え5発。オープン戦を終えてリラックスしたのか普段以上に笑顔が多く、メジャーリーグ栄養士の讃井さんに「Watermelon!」とスイカのサプリをリクエストする場面もあった。

岡本は練習後、メディアの取材に応じ、キャンプで驚いたことについて聞かれると「みんな体デカかったですね（笑）みんな身長も高いし、デカいし。筋肉も凄いし」と選手の体の大きさだと明かした。

日本では「やっぱり身長とかも、みんな目線が同じか、下かっていう人が多かったんですけど。今はもう大体上ですね（笑）」と語って報道陣の笑いを誘った。

岡本はオープン戦4試合を9打数3安打、1本塁打4打点で終えた。これで3戦連続長打で、長打率と出塁率を足したOPSは驚異の1・289。守備も軽快で無失策だった。キャンプを終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。