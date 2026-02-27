山下美夢有の妹・蘭がスイング動画を公開 「リズム良く振れてますね」「お姉さんに似てる！」と大反響
山下美夢有の妹・蘭が自身のインスタグラムを更新。室内練習場で撮影したスイング動画を投稿した。
【動画】山下蘭の美しいスイングは姉・美夢有ゆずり？
使用しているクラブは、投稿順に9番アイアン、7番アイアン、5番ウッドの3本。どれも綺麗なスイングで気持ちよさそうに振り抜いている。髪をお団子にまとめ、黒のトップス、黒のパンツで練習に励む姿を見たファンは「流石です」「リズム良く振れてますね」「お手本のようなスウィング」と称賛。そして「スイングがお姉さんに似てる！」「お姉さんに、教わったりアドバイスもらったりするんですか〜」などの声も聞かれた。インスタグラムの1つ前の投稿では、奈良育英高校を卒業し大学に進学することを明かした山下。新生活でもゴルフの腕を磨き、将来は姉・美夢有、兄・勝将と2人のプロゴルファーの後を追うことを、ファンは今から楽しみにしている。
