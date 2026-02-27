【おぱんちゅうさぎ】オリジナル雑貨がSeriaやCan★Doなど100円ショップにて発売！
エイコーより、『Seria』『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品が発売される。
「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクターです。
地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品です。
そんな「おぱんちゅうさぎ」のオリジナル雑貨が登場する。
商品は、「おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート（全1種）」「おぱんちゅうさぎ フラットポーチ（全1種）」「おぱんちゅうさぎ カラビナ付きクリアケース（全1種）」「おぱんちゅうさぎ ミニメッシュポーチ（全1種）」「おぱんちゅうさぎ ボタン付きB6クリアファイル（横型）（全1種）」「おぱんちゅうさぎ ミニメモ帳（全1種）」「おぱんちゅうさぎ 缶バッジ＆カバーセット（全1種）」「おぱんちゅうさぎ サテンシュシュ（全1種）」「おぱんちゅうさぎ プチチャーム2P（全1種）」「おぱんちゅうさぎ アクリルめじるしチャーム（全1種）」「おぱんちゅうさぎ 自転車キーホルダー2（全1種）」「おぱんちゅうさぎ カラビナ付きリールキーホルダー（全1種）」「おぱんちゅうさぎ シールセット12pcs（全1種）」「おぱんちゅうさぎ チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）」「おぱんちゅうさぎ ぷくっとシール（全1種）」「おぱんちゅうさぎ フォトカード3P（全1種）」と大量にラインナップ。
お好みのアイテムを揃えてみて。
＞＞＞「おぱんちゅうさぎ」オリジナル雑貨をチェック！（写真2点）
（C）KAWAISOUNI!
