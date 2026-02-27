Web制作で止まりがちな「原稿が出てこない」課題を、管理画面内で直接解決できる新機能が登場します！

ant2 CMSに追加された「ゴーゴーAI」は、文章作成の初動を速めて更新フローを前に進めるAIライティングアシスタントです。

2026年2月に京都のアントアントからリリースされ、既存の運用現場でそのまま使える形で提供が始まっています。

ant2 CMS「ゴーゴーAI」

リリース時期：2026年2月提供元所在地：京都府京都市下京区貞安前之町589番地CMSユーザー数：28,000以上OEM導入企業数：350社以上設立：2007年4月1日資本金：555万円

ant2 CMSは、アントアントが開発・提供するクラウド型の国産CMSです。

同社はCMS提供に加えてWebサイト制作やWebシステム開発も手がける運用支援企業です。

今回追加されたゴーゴーAIは、編集画面から直接プロンプトを送って原稿を作れる機能として組み込まれています。

原稿待ちがボトルネックになりやすいWeb運用で、最初の一文を作る時間を短縮しやすい設計です！

30秒自動生成と条件指定で初稿作成を高速化

原稿生成速度：最短30秒以内トーン指定：プロフェッショナル／カジュアル／丁寧文字数指定：任意設定に対応

ゴーゴーAIは「〇〇の文章を考えて」と入力するだけで、バリエーション付きの原稿案を短時間で返します。

トーンと文字数を同時に指定できるため、企業サイトのブランドトーンに合わせた下書きを作りやすい点が強みです。

画面上にはトーンと文字数のプルダウン、作成ボタン、キャンセルボタンが配置され、操作導線もシンプルです。

最初の叩き台を作る工程が速くなることで、担当者は言い回し調整や情報精査に時間を回しやすくなります！

「何を書けばいいか分からない」で手が止まりやすい更新業務でも、入力補助から公開準備までの流れがつながりやすくなります。

タイトル・リライト・SEO・翻訳まで運用作業を一括支援

支援機能数：4機能（タイトル生成／リライト／メタタグ作成／翻訳）更新作業時間目安：最短5分

本文生成だけでなく、ブログやお知らせのタイトル案づくりまで同じ画面で進められる構成です。

過去記事のリライトにも対応しているため、既存コンテンツの鮮度維持と再活用を同時に進められます。

SEO対策ではタイトルとディスクリプションのメタタグ作成を支援し、専門知識が薄い担当者でも設定精度を保ちやすくなります。

多言語翻訳にも対応しており、翻訳依頼にかかる時間と外部コストを抑えながらページ展開を進めやすい運用です。

公式案内では、適切な使い方であればSEOへの悪影響はないで、実務導入時の不安に先回りした説明も用意されています。

生成文はそのまま適用も修正もできるため、AI任せにしすぎず編集者の判断を残したまま公開品質を整えられます！

CMS運用の実務では、執筆力よりも「着手の遅れ」が公開遅延を生む場面が少なくありません。

ゴーゴーAIはその着手ハードルを下げ、更新頻度を上げたいチームの実装コストを小さくできる機能です。

Web運用現場の原稿待ちを減らして更新を前に進める実務AI新機能が登場！

ant2 CMS「ゴーゴーAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゴーゴーAIはいつから利用できますか？

2026年2月のリリース以降、ant2 CMSの新機能として利用できます。

Q. 文章生成ではどのような指定ができますか？

プロフェッショナル・カジュアル・丁寧のトーン指定と、文字数指定に対応済み。

Q. 本文作成以外に何を支援できますか？

ブログタイトル生成、既存記事リライト、メタタグ作成、多言語翻訳の4機能を利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Web運用現場の原稿待ちを減らして更新を前に進める実務AI新機能が登場！ant2 CMS「ゴーAI」 appeared first on Dtimes.