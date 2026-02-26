『プロ野球12球団×ポケモン』コラボ特別企画が開催決定！ 特別演出試合には各球団本拠地にピカチュウが来場、『ポケモンGO』のスペシャルイベント実施も

プロ野球12球団×ポケモン！ 30周年を記念した特別試合や『ポケモンGO』連動企画が本拠地で始動

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30周年となる2026年、プロ野球12球団とポケモンによる特別企画『ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜』の開催が決定しました。

2026年シーズン中に開催される「ポケモン特別演出試合」では、全12球団の各球場にピカチュウが直接来場します。

さらに、球団ユニフォームを着たピカチュウや、各球団のパートナーポケモンがデザインされた「オリジナルグッズ」も一挙展開。

くわえて、各球団の本拠地球場では『ポケモンGO』のスペシャルイベントも実施され、ベースボールシャツ姿の特別なピカチュウに出会えるなど、試合観戦とアプリが連動した30周年ならではの大規模な仕掛けが用意されています。

ポケモンベースボールフェスタ2026 開催決定！

【プロ野球12球団とポケモンがスペシャルタッグ！パ・リーグ6球団とも特別試合やオリジナルグッズ発売決定！】

パ・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、ポケモンとタッグを組み「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」として、ポケモン特別演出試合を開催することをご案内いたします。

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今年。

ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニフォームを着せてもらったピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施いたします。

特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定です。ぜひプロ野球12球団とポケモンのスペシャルダッグにご期待ください！

パ・リーグ6球団 特別演出試合日程

※予定は変更となる可能性があります。

※イベントの詳細は、各球団公式HPにて順次発表いたします。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

※商品ラインナップや販売期間、販売場所などの詳細は各球団公式HPにて順次発表いたします。

『ポケモンGO』スペシャルイベント

各球団の本拠地球場で『ポケモンGO』のイベントを開催します。

ベースボールシャツを身にまとった特別なピカチュウに出会おう！

詳細は下記ページをご確認ください。 https://pokemongo.com/ja/news/nippon_pro_baseball