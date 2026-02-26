工藤静香「少し焦がしました」失敗をカバーした手作りケーキ披露「アイデアがすごい」「ヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】歌手の工藤静香が2月25日、自身のInstagramを更新。失敗をカバーした手作りのキャロットケーキを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「お店みたい」たっぷりカッテージチーズのった手作りケーキ
工藤は「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ」とコメント。たっぷりのクリームが乗せられた1ピースの手作りキャロットケーキを公開し、「絞り殻にシナモン、卵2 ココナッツオイル大さじ山盛り2くらい全粒粉大さじ山盛り3くらい、ベーキングパウダー小さじ半分、ナッツ、レーズンを加えて焼きました。50分くらい。ですが、お肉をお料理している間に少し焦がしました〜 あ、あとはちみつも入れています」と作り方を記した。
さらに「上に乗せるクリームをヘルシーバージョンで作ったのですが、これ美味し過ぎました！カッテージチーズ（スムース）に生クリームを50mlから100mlくらいとレモン汁、そしててんさい糖を入れてブイ〜ン。私は多分50位だったと思います」と上に乗せているクリームの作り方も説明している。
また、一緒に作ったというチーズケーキや肉料理の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「何でも作れて尊敬する」「真似します」「ヘルシーで美味しそう」「絞り殻を使うアイデアがすごい」「レシピ嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆工藤静香、手作りキャロットケーキ公開
◆工藤静香の投稿に反響
