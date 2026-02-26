¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥É¥¤¥Ä¡õ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Î¹¹Ô£ ¡Á²Ö²Ð¤¬¤Ê¤¤!?ÊÔ¡Á¡Ù
¤ä¤Ã¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡ª
Êì¤ÈÆó¿Í¤ÎÇ¯±Û¤·Î¹¹Ô¡£Âç³¢Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤éÎÙ¹ñ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Þ¤ÇÎó¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¤ËÍð¤ì¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢Êì¤ÏÌµ¸À¤Ç¼ÖÁë¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Î¿È¤Ç¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÎÃæ¡¢£²»þ´Ö¤âÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡£
¤µ¤¡¡¢¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¤ËÅþÃå¤À¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÄÌ¤ê¤Ë°ÆÆâ½ê¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò£²¤Ä°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Ï´û¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¹¸åÊý¤Î²ÙÂæ¤Ë²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£È¯¼Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ôÊ¬¡£ºÇ¸å¤Î¾èµÒ¤È¤·¤ÆÌµ»ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²ÙÂæ¤¬»ä¤Î¸ª¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¡£½Å¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò²¿¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¡ª¡Ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÊì¤¬»ä¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ª¥¸¥µ¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¡Ö£È£å£ì£ð £í£å¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
1»þ´Ö15Ê¬¤Î¥Ð¥¹Î¹¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î¹ñ¶±è¤¤¤ò¿Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¡¢¡Ê¥Ð¥¹¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¤âÁÇÅ¨¡Ë¤È¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ËÅþÃå¡£¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤ï¤¡¡Á¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ã¤ÈÀ¡¤ó¤ÀÎäµ¤¤ÎÃæ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¡¹¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¥é¥¥éµ±¤¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇò¤¤ÀÐ¾ö¤¬¤½¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·úÊª¤âÇò¤¤ÀÐÂ¤¤ê¤ÇÆ±¤¸¹â¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤òºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¤¤Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¤³¤È¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÎÃÎ¼±¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¡£¡Ö²¿¤³¤Î¹ñ¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯»Ô¤Î³¹¼«ÂÎ¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î£Ç£Ä£Ð¤¬ºÇ¶á¤Þ¤ÇÀ¤³¦£±°Ì¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÌµÎÁ¤Ç¾è¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÁáÂ®¥¿¥À¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Ãæ¿´ÃÏ¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤â!?¡×¤È´¶Æ°¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¿§¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¡¢¡í¸ü¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡í¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È±Ñ¸ì¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¥Ã¤È¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¡Ê¤ó¡©¡Ë¤È»×¤¤¡¢²þ¤á¤Æ£Ç£ï£ï£ç£ì£åËÝÌõ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î²Ö²Ð¤¬³¹¤Î¶¶¤«¤é¸«¤¨¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶¶¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ö²Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¡¢¡í¶¶¤Î¾å¤«¤éÇ¯±Û¤·¤Î²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡í¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç³¢Æü¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç²á¤´¤¹¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡ª
¼«Ê¬¤Î»öÁ°¤Î¼èºàÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¯¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤¬Â³¤¯¸Â¤êÌë¤Î³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç²°º¬Ìµ¤·¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Êì¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»þ°ÊÍè¤À¡£É÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ê¤êÍÉ¤ì¤¿¤·¡¢´¨²á¤®¤Æ¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤ÇÎä¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
£¶Çñ£¸Æü¤ÎÊì¤È¤ÎÆó¿ÍÎ¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Êì¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
»ä¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¡Êº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ë¤ÈÇº¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Êì¤¬¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡£¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë¤Ïº£ÅÙ¡¢¤Þ¤¿²Æ¤ËÍè¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Êì¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÖÁë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¥é¥¤¥óÀî¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤ª¾ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢·Ê¿§¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¼ÖÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ë¡¢¡Ê¶á¤¤¤¦¤Á¡¢º£ÅÙ¤Ï²Æ¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¤«¤é¤Í¡Ë¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤ó¤À¡¦¤¢¤¤¤«¡¿1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2003Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£2012Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯3·î6Æü¹æ¤è¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡§¿ÀÅÄ°¦²Ö