相続対策としての資産管理や契約において「感情」ばかりに振り回されると、トラブルに陥ることも少なくありません。しかし、終活においては、その「感情」こそが最大の決定要因になります。人は時として、合理的な利益よりも、一時の激情や過去のわだかまりを優先して行動してしまうこともあるからです。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』（日本経済新聞出版）より、終活における不確定要素である「感情の落とし穴」にはまらないための心構えを2つの事例から紐解いていきます。

酒と女と博打で家族を捨てた80代父を“嘘の愛”で看取った娘

場面1

男性：「俺はがんで最期が近いのは分かっている。本当だったら一人で死ななきゃならない。父親としては、家族を捨てたような生き方をしてきたから。……だけど、娘は、こんな俺を愛してくれる。だから、俺は幸せだ。だから、俺は、ここで、痛みだけ取ってもらって、死ねればいい。家なんて、ない。でも、娘が居てくれる」

場面2

娘：「私は、父親に復讐したい。父は私たち家族を捨てた。だから、噓の愛情でだまして、娘に愛されたと誤解させて、最期を迎えさせたい」

場面3

看取りの後、天国に旅立った男性の表情は穏やかだった。また、娘の涙に、復讐の気持ちは微塵も感じられなかった。

娘：「私は、復讐を終えました」

涙は「達成感」か、それとも「和解」か…

皆さんは、どのように感じられたでしょうか。終活の中で、男性は自分の人生を振り返り、自分は家で最期を迎える資格などないと述べ、自宅での最期は希望しませんでした。そして、娘と心の和解をし、病院で痛みだけ取って、最期を迎えることを選択しました。

結果として、男性の思いは遂げられ、その終活は完結するわけですが、そこには、娘の憎しみが入り混じっていました。当初は真の和解ではなかったのかもしれませんが、その感情は徐々に変化をしていったのでした。

高齢者施設で看取り直前の90代母…揺れる、娘の気持ち

場面1

介護士：「ええっ、Gさんもう血圧50だよ。今さらなんで娘さん病院行くなんて言うの。この前の面談の時、最期まで施設で穏やかに過ごしてもらいたい。それが本人の願いだったからって、皆であんなに共有したのに。血圧50じゃ、病院に行く前に死んでしまうし、そんなこと倫理的によいはずがない」

看護師・医師：「じゃあ、もう一度娘さんと話してみましょう」

場面2

医師・看護師：「娘さん、お母さんの最期が近いです。このタイミングで病院に行くことはお身体の負担が大きすぎます。先日の面談では、皆で、最期は施設で穏やかに、それが本人の願い、そう共有したと思いますが、今の娘さんのお気持ちを教えていただけますか」

娘：「…………。とにかく病院を受診させてください」

医師と看護師：「……」

場面3

介護士・看護師・医師：「娘さんの揺れる気持ちも分からないではない。後で訴えられても困る。病院に行こう」

場面4

介護士・看護師・医師：「今から病院に行きましょう。ただし、病院到着までに心肺停止する可能性があります。そのような場合でも心肺蘇生術だけはやめましょう。さすがにご本人の負担が大きいですし、何よりご本人が望まれていませんでした。娘さんがこれだけ悩んで決められたのだから、もしお母さんが今お話しすることができたなら、きっと、『それでいいよ。病院に行く』とおっしゃるでしょう。だから、病院に行きましょう」

娘：「……分かりました。そのようにお願いします」

場面5

医師が紹介状を大急ぎで書いていると……。

介護士：「先生、娘さん、やっぱり病院へは行かないそうです」

理屈では説明がつかない「土壇場のちゃぶ台返し」

あなたは、どのように感じたでしょうか。人は、時として、理屈よりも感情に支配されます。理屈では分かっていても、渦巻く感情に縛られることがあります。その感情の支配から逃れるために、必要なことも感情へのアプローチな

のです。娘の感情を紐解いた言葉は、医療側の「娘さんがこれだけ悩んで決められたのだから……」だったのかもしれません。

この二つの終活にある感情の「落とし穴」、それは感情にフォーカスせずに、理屈ばかりで考えることです。もしかしたら、どれだけ感情に気を配っても、その穴に落ちることもあるかもしれませんね。複雑に感情と感情が絡み合う時、どこに穴があるかなんて分かりそうもありません。

