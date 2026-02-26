株式会社アクア取締役が断言「見込み客は裏切る」 独立前に知るべき資金調達のリアル
YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「独立前にやるべき準備とは？#shorts」と題した動画を公開した。株式会社アクア取締役の松原氏が、独立開業を目指す人々に向けて、資金調達の現実と見込み客に関する厳しい教訓を語った。
松原氏はまず、独立にあたって「一番最初は貯金、資金調達」が不可欠であると説く。「全然かからないと言っても、100万円は絶対にかかるはず」とし、開業直後は売上がすぐに上がらないため、飛ぶように資金が減っていく現実を指摘した。その上で、資金調達の一手として挙げられるカードローンについて言及。会社員時代の方が審査に通りやすいため作っておくという手法もあるが、金利が十数パーセントに及ぶ点に懸念を示す。
松原氏は「金利15％でお金を借りてまでやらないといけない理由というのがどこにあるか」を自問すべきだとし、高金利で借りてまで事業を行うべきではないとの見解を示した。銀行や知人などあらゆる手段を尽くした上での最終手段ならまだしも、安易な高金利借り入れには慎重になるべきだと警鐘を鳴らす。
さらに、もう一つの準備として「見込み客づくり」の重要性を挙げるが、ここでも手厳しい現実を突きつけた。独立前に約束を取り付けたとしても、「その見込み客、半分以上は裏切りますから」と断言。口約束だけで安心せず、大半が離れていくことを前提に計画を立てるよう強く促し、甘い見通しを捨てることこそが真の独立準備であると結論づけた。
