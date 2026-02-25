住みたい街ランキング 千葉・船橋が上昇！ 賃貸物件で外せない条件・譲れない設備は？【Nスタ解説】
あなたが住みたい街は、どこですか？
住みたい街ランキングで「船橋」が大躍進！
25日に発表された、関東の住みたい街ランキング。
横浜、大宮、吉祥寺など常連の街がランクインするなか、大きく順位を上げたのが千葉県の船橋です。
東京駅から最短25分、新宿駅からも約40分と、このアクセスの良さはやはり大きな魅力の1つです。
駅前には百貨店や大型スーパー。少し足をのばすと、ショッピングモール「ららぽーと」もあります。
今回の船橋の大躍進には、こんな理由も。
SUUMO 池本洋一 編集長
「『の』の字理論というのがあるが、まさにそれが今起こっている」
東京都心から神奈川、多摩、埼玉へと「の」の字を描くように人気が波及し、ついに千葉の船橋に到達したのだといいます。
船橋の中古マンションの相場は約4700万円。都心より安く購入できるのも魅力ですが、最近では、千葉県で最も高い51階建てのタワーマンションも登場。
ますます街が発展していきそうです。
部屋探しで“譲れない条件”は？
高柳キャスター：
「賃貸物件で外せない条件」の調査結果を見ていきます。
【賃貸物件で外せない条件】（※アルバリンク 2026年2月調べ 一人暮らしで賃貸物件に住んだことがある人対象）
1位：静かな環境 20.8％
2位：風呂・トイレ別 17.2％
3位：交通アクセスがいい 16.8％
4位：商業施設に近い 10.2％
5位：オートロック付き 7.8％
6位：2階以上の部屋 7％
7位：日当たりがいい 7.6％
さらに、このようなアンケート調査があります。
【家賃が高くなっても譲れない設備】（※NEXERとスミカエ神戸三宮による調査）
1位：エアコン
2位：温水洗浄便座（ウォシュレット）
3位：追いだき機能
4位：室内洗濯機置き場
5位：インターネット無料
温水洗浄便座が2位の理由としては「冷たい便座が辛い」、「血圧が上がらないか心配」ということでした。（50代男性のエピソード）