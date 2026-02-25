あなたが住みたい街は、どこですか？

【写真で見る】千葉県で最も高い51階建てのタワーマンション（7億2900万円）

25日に発表された、関東の住みたい街ランキング。

横浜、大宮、吉祥寺など常連の街がランクインするなか、大きく順位を上げたのが千葉県の船橋です。

東京駅から最短25分、新宿駅からも約40分と、このアクセスの良さはやはり大きな魅力の1つです。

駅前には百貨店や大型スーパー。少し足をのばすと、ショッピングモール「ららぽーと」もあります。

今回の船橋の大躍進には、こんな理由も。

SUUMO 池本洋一 編集長

「『の』の字理論というのがあるが、まさにそれが今起こっている」

東京都心から神奈川、多摩、埼玉へと「の」の字を描くように人気が波及し、ついに千葉の船橋に到達したのだといいます。

船橋の中古マンションの相場は約4700万円。都心より安く購入できるのも魅力ですが、最近では、千葉県で最も高い51階建てのタワーマンションも登場。

ますます街が発展していきそうです。

高柳キャスター：

「賃貸物件で外せない条件」の調査結果を見ていきます。

【賃貸物件で外せない条件】（※アルバリンク 2026年2月調べ 一人暮らしで賃貸物件に住んだことがある人対象）

1位：静かな環境 20.8％

2位：風呂・トイレ別 17.2％

3位：交通アクセスがいい 16.8％

4位：商業施設に近い 10.2％

5位：オートロック付き 7.8％

6位：2階以上の部屋 7％

7位：日当たりがいい 7.6％

さらに、このようなアンケート調査があります。

【家賃が高くなっても譲れない設備】（※NEXERとスミカエ神戸三宮による調査）

1位：エアコン

2位：温水洗浄便座（ウォシュレット）

3位：追いだき機能

4位：室内洗濯機置き場

5位：インターネット無料

温水洗浄便座が2位の理由としては「冷たい便座が辛い」、「血圧が上がらないか心配」ということでした。（50代男性のエピソード）