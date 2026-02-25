TBS NEWS DIG Powered by JNN

住みたい街ランキングで「船橋」が大躍進！

25日に発表された、関東の住みたい街ランキング

横浜、大宮、吉祥寺など常連の街がランクインするなか、大きく順位を上げたのが千葉県の船橋です。

東京駅から最短25分、新宿駅からも約40分と、このアクセスの良さはやはり大きな魅力の1つです。

駅前には百貨店や大型スーパー。少し足をのばすと、ショッピングモール「ららぽーと」もあります。

今回の船橋の大躍進には、こんな理由も。

SUUMO　池本洋一 編集長
「『の』の字理論というのがあるが、まさにそれが今起こっている」

東京都心から神奈川、多摩、埼玉へと「の」の字を描くように人気が波及し、ついに千葉の船橋に到達したのだといいます。

船橋の中古マンションの相場は約4700万円。都心より安く購入できるのも魅力ですが、最近では、千葉県で最も高い51階建てのタワーマンションも登場。

ますます街が発展していきそうです。

部屋探しで“譲れない条件”は？

高柳キャスター：
「賃貸物件で外せない条件」の調査結果を見ていきます。

【賃貸物件で外せない条件】（※アルバリンク 2026年2月調べ　一人暮らしで賃貸物件に住んだことがある人対象）
1位：静かな環境　20.8％
2位：風呂・トイレ別　17.2％
3位：交通アクセスがいい　16.8％
4位：商業施設に近い　10.2％
5位：オートロック付き　7.8％
6位：2階以上の部屋　7％
7位：日当たりがいい　7.6％

さらに、このようなアンケート調査があります。

【家賃が高くなっても譲れない設備】（※NEXERとスミカエ神戸三宮による調査）
1位：エアコン
2位：温水洗浄便座（ウォシュレット）
3位：追いだき機能
4位：室内洗濯機置き場
5位：インターネット無料

温水洗浄便座が2位の理由としては「冷たい便座が辛い」、「血圧が上がらないか心配」ということでした。（50代男性のエピソード）