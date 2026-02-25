人気バンドのメンバーにとんでもない性癖！？「言えないって相当なこと」あのちゃん追及：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
2月25日（火）の放送は、シャイトープがあのちゃんの「トモダチ面接」に挑戦！
【動画】人気バンドのメンバーにとんでもない性癖！？「言えないって相当なこと」あのちゃん追及
シャイトープは、2022年6月に結成した3人組バンド。
結成翌年には「ランデヴー」がSpotifyのバイラルチャートで1位を獲得し、ストリーミング総再生回数は3億回を突破した。
シャイな3人があのちゃんと友達になれるのか、1人ずつ「トモダチ面接」に臨む。
トップバッターはVo.&Gt.の佐々木想。
履歴書から、広島出身で京都産業大学出身であることが明らかになる。
あのちゃんと友達になりたい理由は「ミステリアスな感じがするから」。ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「あのちゃんの秘密を知りたいなら、自分の秘密を発表してもらわないと」と交換条件を提示すると、佐々木が絞り出すように告白したのは「ぬいぐるみとか可愛いモノが好き」。
秘密としてはやや弱めの告白に、あのちゃんとササキは「ナメてんのか！」「アイドルじゃないんだから」と総ツッコミ(笑)。
「他の秘密は多分言えない。癖とか…」と意味深に続ける佐々木に、あのちゃんは「性癖とか？」と追及。「性癖もそうかもしれないですけど…」と濁すと、ササキは「言えへんって相当やで！」と。実はとんでもない性癖がある！？
続いて面接に臨んだのは、Ba.のふくながまさき。元銀行員という、バンドマンとしては異色の経歴を持つ。
あのちゃんの友達に立候補した理由は「同じ空間にいて、お互い無言でも気まずくなさそうだから」。かなりの人見知りで、よほど仲良くならないと話せないという。
好きなものは「名探偵コナン」。学生時代は学校に行かず、夜中に暗い部屋でパソコンの画面を「半分コナン、半分ソリティア」にして過ごしていたと明かす。
食へのこだわりも強く、嫌いなものはやわらかい食べ物や冷たい弁当。パンは焼かないと食べられず、とにかく"冷たくてやわらかいもの"が苦手だという。
友達になった際の注意事項として「家を出るのが苦手なので、遊びに誘ってくれる時は、僕が外出している時にしてほしい」とマイペースな要望も。
最後は「誘ってもらっても家を出ないことが多いから、友達の一人でいい」と消極的に自己PR。
最後は、Dr.のタカトマンダが面接を。意外な接点からあのちゃんと意気投合！？ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
2月25日（火）の放送は、シャイトープがあのちゃんの「トモダチ面接」に挑戦！
【動画】人気バンドのメンバーにとんでもない性癖！？「言えないって相当なこと」あのちゃん追及
シャイトープは、2022年6月に結成した3人組バンド。
結成翌年には「ランデヴー」がSpotifyのバイラルチャートで1位を獲得し、ストリーミング総再生回数は3億回を突破した。
シャイな3人があのちゃんと友達になれるのか、1人ずつ「トモダチ面接」に臨む。
トップバッターはVo.&Gt.の佐々木想。
履歴書から、広島出身で京都産業大学出身であることが明らかになる。
あのちゃんと友達になりたい理由は「ミステリアスな感じがするから」。ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「あのちゃんの秘密を知りたいなら、自分の秘密を発表してもらわないと」と交換条件を提示すると、佐々木が絞り出すように告白したのは「ぬいぐるみとか可愛いモノが好き」。
秘密としてはやや弱めの告白に、あのちゃんとササキは「ナメてんのか！」「アイドルじゃないんだから」と総ツッコミ(笑)。
「他の秘密は多分言えない。癖とか…」と意味深に続ける佐々木に、あのちゃんは「性癖とか？」と追及。「性癖もそうかもしれないですけど…」と濁すと、ササキは「言えへんって相当やで！」と。実はとんでもない性癖がある！？
続いて面接に臨んだのは、Ba.のふくながまさき。元銀行員という、バンドマンとしては異色の経歴を持つ。
あのちゃんの友達に立候補した理由は「同じ空間にいて、お互い無言でも気まずくなさそうだから」。かなりの人見知りで、よほど仲良くならないと話せないという。
好きなものは「名探偵コナン」。学生時代は学校に行かず、夜中に暗い部屋でパソコンの画面を「半分コナン、半分ソリティア」にして過ごしていたと明かす。
食へのこだわりも強く、嫌いなものはやわらかい食べ物や冷たい弁当。パンは焼かないと食べられず、とにかく"冷たくてやわらかいもの"が苦手だという。
友達になった際の注意事項として「家を出るのが苦手なので、遊びに誘ってくれる時は、僕が外出している時にしてほしい」とマイペースな要望も。
最後は「誘ってもらっても家を出ないことが多いから、友達の一人でいい」と消極的に自己PR。
最後は、Dr.のタカトマンダが面接を。意外な接点からあのちゃんと意気投合！？ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！