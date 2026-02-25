この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高配当株の落とし穴！？利回り⚪︎%以上の高配当株は危険！」と題した動画を公開。「6%以上の高配当株は絶対危険だ」と述べ、目先の利回りに惑わされる投資家に対して、減配リスクという落とし穴を強く警告した。



動画内で田端氏は、視聴者から寄せられた「高配当株を中心に投資しており、利回り3.5%から4%あたりの銘柄をちょくちょく買っている。田端氏はどのあたりの利回りを狙うか」という質問を取り上げた。これに対し田端氏は「3.5%から4%というのは一番ど真ん中で、良い感じだ」と質問者の投資スタンスを肯定。その上で、自身の基準として「3%から5%」を目安にしていると明かした。一方で、「3%未満だと買う気がしない」とするものの、利回りが高ければ高いほど良いわけではないと釘を刺す。



特に田端氏が語気を強めて強調したのが、高すぎる利回りへの警戒感だ。「5%以上は危険。特に6%以上は絶対危険」と断言し、その理由として「減配するからだ」と即答した。具体的な銘柄として「今の日産」を挙げ、現状の高い利回りは将来的な減配リスクと表裏一体であるという構造的な問題を指摘。結果として、3.5%から4.0%、あるいは4.5%程度の利回りが「一番ちょうどいい」との結論を提示した。



さらに田端氏は、株式だけでなくREIT（不動産投資信託）への投資も有効であるとの見解を示し、自身が過去に大きな利益を上げた経験談を披露した。リーマンショック後、REIT指数が低迷していた時期に「買いまくった」と回顧。当時の信用取引の金利が2.8%程度だったのに対し、REITの利回りが5%程度あったことから、「スプレッド（金利差）で2%抜ける」と判断して信用取引を活用したという。結果として「めっちゃ儲かった」と語り、市場の歪みを利用した投資手法の一端を明かした。