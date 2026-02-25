英雄メッシ、子どもの頃に英語を学ばず心底後悔「素晴らしい人たちと話せたはずなのに。自分が無知だと感じざるを得なかった」
英語を話せれば、世界が広がる――。リオネル・メッシほどのスーパースターでもそう考えている。
アルゼンチン代表でスペイン語を話すメッシは、YouTubeの番組『Miro de Atrás
』に出演。その際に「子どもの頃に英語を学ばなかった」後悔を明かし、こう語った。
「少なくとも英語を学ぶ時間はあったのに、それをしなかった。本当に後悔している。その後、信じられないほど素晴らしい人物たちと接する機会があった。彼らと会話できたはずなのに、自分が無知だと感じざるを得なかった...」
サッカー界で全てを手にした英雄の発言は大きな注目を集め、共感を呼んでいる。
ちなみに、2024年当時インテル・マイアミでメッシとチームメイトだった、アメリカ代表のジュリアン・グレッセルは「僕とレオの間には、最初の数日間からちょっとしたジョークがあった。英語が話せるか尋ねたら、『いや、あんまり。君のスペイン語の方が僕の英語より上手いだろうね』という感じだったよ」という裏話を披露している。
