¡Ú¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー Nintendo Switch 2 Edition ¡Ü ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡Û 3·î26Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡¡¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§8,500±ß ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§8,578±ß ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¡§2,000±ß
(C) Nintendo
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï2·î25Æü¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー Nintendo Switch 2 Edition ¡Ü ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢Nintendo of America¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Treehouse¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¤È³Ú¤·¤á¤ëÂÐÀï¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤·Ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Switch2 Edition¤è¤êÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¡×¤ä¥¢¥·¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Á¥³¡×¤Î»Ñ¡¢Switch2¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚNintendo Treehouse: Live | February 2026¡Û
(C) Nintendo