何気なく使っている人は損してる？ICOCAで最大14.5%還元を受けるための「3つの必須設定」

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「『ICOCA』の損しない使い方」と題した動画を公開した。多くの人が何気なく使っている交通系ICカード「ICOCA」だが、実はチャージと利用の方法を工夫するだけで、合計最大14.5%ものポイント還元を受けられる可能性があるという。動画ではその具体的な仕組みと、実践するための「3つの必須設定」について解説している。



動画ではまず、ICOCAをお得に使うための基本として、「チャージをする時」と「電車に乗る時」の両方でポイントを貯める二重取りの重要性を説く。特にチャージ時のポイント還元については、楽天カードなどの人気カードでも交通系ICへのチャージはポイント対象外となるケースが多いと指摘。その上で、JR西日本が発行する「J-WESTカード」などを推奨し、特にゴールドカードであれば、モバイルICOCAへのチャージで最大3%の還元を受けられる場合があると紹介した。



さらに、乗車時に貯まる「WESTERポイント」の仕組みについても詳細に解説。モバイルICOCAを利用すれば、2026年6月までJR西日本エリアの運賃が一律1%還元されるほか、「時間帯指定ポイント」や「利用回数ポイント」といった制度により、条件を満たせば運賃の10%が還元されることもあるという。これらに加え、街中の加盟店での利用や定期券購入キャンペーンなどをフル活用することで、還元率は最大14.5%に達すると試算している。



解説の最後には、これらを実現するための必須設定として、「モバイルICOCAへの切り替え」「高還元クレカの用意」「WESTERアプリ等の連携」の3点を挙げた。「交通費は毎月必ず発生してしまう人も多いと思うので、少しでもお得にしていきましょう」と動画は結ばれており、日常の足であるICOCAの設定を見直すだけで、意外な節約効果が期待できそうだ。