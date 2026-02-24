バンコクタワマン投資は今が買い時？「利回り6%保証」の甘い話に潜む罠と成功のための出口戦略
結局はバンコクである。ちょっとした日本の成功者の多くがかつてはシンガポールに、その後ドバイにと拠点を移していったが、多くがまたバンコクに戻ってきた。税制がどうのいっても、なんだかんだ人間臭いバンコクがやっぱり居心地がいい。
タイの首都バンコク中心地は東京や大阪に負けないくらい、飲食店やショッピングスポット、観光地、ナイト・エンターテインメントが充実し、高層ビルがじゃんじゃん建つ大都会だ。ビル群はオフィスビルが多かったが、最近はタワーマンション単体、複合型などさまざまが建っている。特にタワマンは東京並みに乱立し、同時に同じくらい高額ではある。
タイ人富裕層はとんでもない資産と使いきれないほどの収入を得ている。それらをタワマン投資でさらに増やす。しかし購入層が彼らだけでは成り立たないこともあり、バンコク不動産の顧客は外国人投資家・富裕層も対象となっている。
すでにかなり高値になっているバンコクのタワマンはいまだ投資に向くのだろうか。
◆高騰時に立ち上がったプロジェクトが続々完成中
素人目ではバンコク・タワマン価格は不思議な値動きをしているように感じる。パンデミック以前、つまり2019年までの数年間は中国人を中心にした外国人がバンコクの不動産を買い漁り、中古でも価格が上昇し続けていたことは当然の値動きだったとは思う。
しかし、ウイルス蔓延阻止の鎖国が2022年6月ごろに終了したときには、もう以前のタイではなくなっていた。中国人渡航者が激減したのだ。あるジャーナリストによれば「そもそもタイ観光は中国政府が推進していたためで、パンデミック以降その推しをやめたからタイへの中国人渡航が減った」という。
タワマンは今日建てようと計画して明日完成とはいかない。19年以前に計画されて建設がはじまり、中国人が来なくなった23〜25年の今になって続々と完成している状況にある。とにかく豪華で高級で、日本のように「低層マンションもいいよね」というトレンドもほぼなく、何十階建てという文字どおり「タワマン」が造られていく。
価格帯もおそろしく高額だ。郊外に行けば1室60平米前後で1000万円以下もあるにはある。都心の高級物件はタイ・バーツ建てで億超え、日本円換算では円安の今5億円も驚く設定ではない。2028年竣工予定のポルシェデザインのタワマンは発表当時で72億円超。日本人居住者も多いトンローというエリアにできたラグジュアリー・マンションのペントハウスは700平米を誇るにしても30億円を超える。
タイは今、隣国カンボジアとの国境紛争が起こっており（執筆時は一応停戦中ではあるが）、同時に諸事情が重なり経済的に見通しのよくない状況が続く。それなのに豪華タワマンが需要を超えて供給されている。タイのメディア報道では2024年末時点でバンコクの未販売住宅在庫は約23.5万戸という。
間の悪いことに、25年3月下旬に隣国ミャンマーで発生した地震がバンコクでも観測された。中国ゼネコンの建設中ビルが倒壊したり、日本とは違って耐震設計ではないことから多くのビルの壁にひびが入った。これによってバンコク不動産のバブル崩壊が懸念されたものの、あまり値下がっていない。
というのは、タイ・デベロッパーは強気姿勢で、「うちはこの値段で売る」と決めた価格を死守する傾向にあるためだ。タイ・メディアのレポートでは一部プロジェクトで提示価格から5〜10％の値引きがあるということだが、強気には変わりがない。
また、筆者知人は都内に保有する1室の売却を考えていたが、ちょうど先の地震が起こってしまう。ところが知人の住む都心地域全体の相場は下がるどころか数十%も上昇した。相場が下がると見込んだ需要が拡大してか、逆に値上がりしているという。実際、新築相場も高騰時に計画されていることもあって、21〜25年の過去5年間で10〜17%程度は不動産価格が上がっている状況だ。
