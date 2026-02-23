¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¡È8K¥é¥¤¥É¡É4·î24Æü¥ª¡¼¥×¥ó ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/02/23¡ÛÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K -¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Ï¢Æ°¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥°¥Ã¥º¤ÈÆ±ºî¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¸ø³«
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K -¡×¤Ï¡¢8K LEDµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¹âÀººÙ¤Ê8K±ÇÁü¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥É¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3Í×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥·¥¢¥¿¡¼·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈëÌ©Î¢¤ËÂÐ»ÈÅÌËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÌ³µ¡´Ø¡ØNERV¡Ê¥Í¥ë¥Õ¡Ë¡Ùº´À¤ÊÝ»ÙÉô¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¥²¥¹¥È¤ÏNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤ÎÎ×»þ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Í¢Á÷Ç¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»ÈÅÌ¤Î½±·â¤ËÁø¶ø¡£ÇúÉ÷¤ÇÉñ¤¤»¶¤ëÇËÊÒ¤Þ¤ÇÌÜ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤È¡¢ÉâÍ·´¶¡¢¾×·â¤ä²ÃÂ®¤¬´°Á´¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥é¥¤¥É¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô ºîÀïãÈµÄ½ñ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥ß¥µ¥È¤«¤é¤ÎÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌãÈµÄ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
»²²Ã¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÎ×»þ¿¦°÷ID¡×¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤ÏID¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤âÍÑ°Õ¡£Ç¤Ì³¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿NERV¿¦°÷ID¥«¡¼¥É¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
ËþÂÅÙ96¡ó¤ò¸Ø¤ë¡¢À¸±éÁÕ¡¢²Ö²Ð¡¢¸÷¤ÈÊ®¿å¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡×¤¬¡¢4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤òºÌ¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ö¥É¥à¥È¡¼¥ë¥ó¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸÷¡¢Ê®¿å¡¢²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤È¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¿©¤ÎÂÎ¸³¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢Ä¹ºêÌ¾Êª¤Î¥ì¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾ìÆâ³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¡×¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¼¼¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¿¦°÷ Î×»þ½ÉÇñÀìÍÑ»ÅÍÍ ¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°ÆÃÊÌ¼¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÌ¤ë¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤ÊµÒ¼¼¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¥¤¤¬³ð¤¦¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Ä®1-1
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¸ø³«
¢¡¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K -¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É - 8K -¡×¤Ï¡¢8K LEDµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¹âÀººÙ¤Ê8K±ÇÁü¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥É¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3Í×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥·¥¢¥¿¡¼·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÈëÌ©Î¢¤ËÂÐ»ÈÅÌËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÌ³µ¡´Ø¡ØNERV¡Ê¥Í¥ë¥Õ¡Ë¡Ùº´À¤ÊÝ»ÙÉô¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¢¡NERV¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ËÈë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
¡Ö·Þ·âÍ×ºÉÅÔ»Ô ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô ºîÀïãÈµÄ½ñ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥ß¥µ¥È¤«¤é¤ÎÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌãÈµÄ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
»²²Ã¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÎ×»þ¿¦°÷ID¡×¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤ÏID¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê±é½Ð¤âÍÑ°Õ¡£Ç¤Ì³¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿NERV¿¦°÷ID¥«¡¼¥É¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¥¨¥ô¥¡¤Î²»³Ú¤È¸÷¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼
ËþÂÅÙ96¡ó¤ò¸Ø¤ë¡¢À¸±éÁÕ¡¢²Ö²Ð¡¢¸÷¤ÈÊ®¿å¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡×¤¬¡¢4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤òºÌ¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ö¥É¥à¥È¡¼¥ë¥ó¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸÷¡¢Ê®¿å¡¢²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤È¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¡¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥à
¿©¤ÎÂÎ¸³¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢Ä¹ºêÌ¾Êª¤Î¥ì¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾ìÆâ³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¡×¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¼¼¡ÖNERVº´À¤ÊÝ»ÙÉô¿¦°÷ Î×»þ½ÉÇñÀìÍÑ»ÅÍÍ ¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°ÆÃÊÌ¼¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÌ¤ë¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤ÊµÒ¼¼¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¥¤¤¬³ð¤¦¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
½»½ê¡§Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Ä®1-1
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û