¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÇÄãÌÂ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£²£°£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥Ç¥ê¥Ê¡¦¥½¥È¥Ë¥³¥ï»á¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿àÀå²ÒÁûÆ°á¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¥ó¤Ï£Ó£Ð¤Ç¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ£±£³°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡¢±éµ»¸å¤ÏÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥½¥È¥Ë¥³¥ï»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê²ù¤ä¤à¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥í¥·¥¢¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¥ó¤Î¥ß¥¹¤òà´¿·Þá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Àå²ÒÁûÆ°¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ»æ¡ÖÊ¸²½ÆüÊó¡×¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥è¥Ê¤«¤é¶â¥á¥À¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤â»×¤ï¤º¤Ë¡Ä¥½¥È¥Ë¥³¥ï¡¢Áª¼ê¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ëÃæ·Ñ¤ÇÊªµÄ¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉÔ±¿¤ò¤â¤Ã¤Æ´¿¸Æ¤¹¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î²òÀâ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Í¥Á¥º¥ó¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò²õ¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¡£´Ú¹ñ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥½¥Á¤Ç¥¥à¡¦¥è¥Ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¸À¤¦¤³¤È¤«¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àº¿À¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥½¥È¥Ë¥³¥ï»á¤Ï´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆàµØÅ¨á¡£¡Ö¥½¥Á¸ÞÎØ¤Î»þ¡¢¥½¥È¥Ë¥³¥ï¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÃåÃÏ¥ß¥¹¤Ê¤É´üÂÔ°Ê²¼¤Î¶¥µ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤òÈ´¤¤¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÊÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¡ËÈ½Äê¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Þ¤Çµ¯¤¤¿¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ø±ï¤Î¤¢¤ë¥½¥È¥Ë¥³¥ï¤¬ÌäÂêÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£