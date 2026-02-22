「幸せオーラ出しすぎじゃない？」人気インフルエンサー、結婚を発表！ 夫婦ショットに「美しすぎて」の声
インフルエンサーのももち（牛江桃子）さんは2月21日、自身のX（旧Twitter）を更新し、結婚を発表。ウエディングショットを披露しました。
【写真】人気インフルエンサー・ももち、結婚を報告！
ももちさんは「まだ未熟なふたりではございますが、互いを尊重し合いながら、より強く、より豊かな人生を築いてまいります 牛江桃子」と続けました。
コメントでは「美しすぎて、まるでおとぎ話みたいです」「幸せオーラ出しすぎじゃない？」「ももち綺麗になったね」「最高すぎる！」「なんて美しい結婚式でしょう！」「お写真、本当にお綺麗で見惚れてしまいました」「ビーチの写真とか超ロマンチックで、幸せオーラ全開だよ〜」「幸せいっぱいなのが伝わってきます」など祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「幸せオーラ全開だよ〜」ももちさんは「私事で大変恐縮ではございますが、この度、わたくし牛江桃子は かねてよりお付き合いしておりました方と 入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚を報告し、4枚の写真を投稿。ビーチで撮影した、純白のウエディングドレス姿のももちさんと黒いタキシード姿の夫とのツーショットなどを披露しています。
「『私は豊かで幸せだ〜！』と、今心から思える」2025年12月の投稿では、過去の自身の活動や心境を振り返り、「これからも倫理観と道徳心を大切に、豊かの目的を見失わず、愛するパートナーと仲間たち、大切な人たちを守り、より豊かにするんだ、と」とつづっていたももちさん。愛するパートナーとの結婚を経て、ももちさんのこれからの活躍に期待したいですね！
