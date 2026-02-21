¼è¤êÌá¤·¤¿¹ñºÝ»î¹ç¤Î´¶³Ð¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½DFÁÒ¶¶¹¬Úö(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤Ï²ÝÂê¹îÉþ¤ÈÉð´ï¤Î¶¯²½¤Ç¡È¼«Ê¬¤ÎÂå¡É¤ÎDF¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£DFÁÒ¶¶¹¬Úö(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×¡¹¤Ë³°¹ñ¤Î¿Í¤È»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¶ì¾Ð¤¤¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÒ¶¶¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¤Þ¤ºÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Þ¤º°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤Î¥Ç¥«¤µ¤â°ã¤¦¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤È¤Ï¶èÊÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£ÂÐ¿Í¥×¥ì¡¼´Þ¤á¤Æ°ÂÄê´¶¤òÁý¤·¡¢0¼ºÅÀ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢°ì³ØÇ¯¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëº®¤¶¤ë·Á¤Ç¸õÊäÆþ¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Þ¤ÇÂÓÆ±¤·¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö(U-17WÇÕ¤Î)²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤â¤¦À¨¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¹·ÍÈ´¶¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥Õ¤ËÀï¤¦ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎU-17ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤â¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Âç²ñ¤Î»Ä¤ë2»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Ë½Ð¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯Åç¤¬¸Ø¤ë¼¡Âå¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÉð´ï¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÝÂê¹îÉþ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
