2083Ç¯¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬°ì¿Í°ìÂÎ½êÍ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤äË»¤·¤¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÀ½ºî²ñ¼Ò¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢´é¤äÀ¼¡¢À³Ê¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¿¤Á¤È¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤Î¤´¼ç¿ÍÍÍ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£ÍýÁÛ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤òºî¤ëÏÃ ¡Á¥¢¥¤¥É¥ë ¥¸¥å¥ó ÊÔ¡Á
Ãø¡áÂ¼ºê¥æ¥«¥ê¡¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É2¡Ù