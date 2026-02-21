¡Ö½»¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¿ë¤ËAI¹ßÎ×¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹´ØÏ¢¡×âÕÌÜ¤Î6ÌÃÊÁ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―IoT²ÈÅÅ¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤¬ËÜ³ÊÉáµÚ´ü¤ËÆÍÆþ¡¢¥«¥®¤ò°®¤ëÍË¾³ô¤òÄÉ¤¦―
¡¡À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤äIoT ¤ÎÉáµÚ¤ÏIT¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÆü¾ï¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«½»ÂðÀß·×¤äÀ¸³è´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤â¿Ê²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£¡¢½»Âð¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö´°À®¤·¤¿È¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯È¢¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸åËÜ³ÊÅª¤ÊÊÑ³×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÎÎÎ°è¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âÅê»ñ»ñ¶â¤Î»ëÀþ¤¬¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡üÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¤ÎÀß·×¥³¥¹¥ÈÄã¸º
¡¡AI¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£AI¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÏIT¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À½Â¤¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°åÎÅ¡¢¶âÍ»¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç£Ì£é£â¡¡£×£ï£ò£ë <1431> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥«¥Ê¥À¤Î£Í£á£ë£å£ô¡¡£Ô£å£ã£è£î£ï£ì£ï£ç£é£å£ó¼Ò¤È¡¢ À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿½»ÂðÀß·×¤Î¼«Æ°²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡AI¤Î³èÍÑ¤¬½»ÂðÎÎ°è¤Ë¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ö¼è¤ê¤òAI¤¬¼«Æ°À¸À®¤·¡¢¹¹¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê3D¥Ñー¥¹¤òÂ¨»þÄó¼¨¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀß·×»Î¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Àß·×¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Àß·×¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢½»Âð¼èÆÀ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü½»Âð¤È²ÈÅÅ¡¦ÄÌ¿®¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¥Ï¥¦¥¹¤äÀ¸À®AI½»Âð¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î´ãÁ°¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£IoT²ÈÅÅ¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÇÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥áー¥«ー¤´¤È¤Ëµ¬³Ê¤ä¥¢¥×¥ê¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¹¹¤Ë½»Âð¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¡¢ÀßÈ÷¹¹¿·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂÂß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¹¥Þー¥È²½¤¹¤ëºÝ¤Î¾ãÊÉ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥áー¥«ー´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ä¥¢¥×¥êÅý¹ç¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤äËÉÈÈ¡¢¸«¼é¤ê¤Ê¤É¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤âÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·¶½Àª¤È¤·¤Æ¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9831> [Åì¾Ú£Ð]¡Ê»±²¼¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó <2730> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¶È³¦¤Î»²Æþ¤â¿Ê¤ß¡¢½»Âð¤È²ÈÅÅ¡¢ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ü¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¤ÈÄó·È¤·AI½»ÂðÈÎÇä¤Ø
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬Â¤â¤È¤Ç¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë£Í£å£ç£á£÷£ï£ò£ì£ä¡¡£Ã£ï£ò£ð£ï£ò£á£ô£é£ï£î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤âAIÅëºÜ½»Âð¤ÎÈÎÇä¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶õÄ´¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤òAI¤¬Åý¹ç´ÉÍý¤·¡¢µï½»¼Ô¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Åö½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊØÍø¤Ê½»Âð¡×¤òÄ¶¤¨¡¢µï½»¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë½»Âð¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ø¤È¡¢¥Õ¥§ー¥º¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¿Ê²½¤ä»º¶ÈÏ¢·È¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹ÉáµÚ¤ÎÎ®¤ì¤¬º£¸å¹¹¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯³ÎÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¡×´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢ÀìÍÑ½»Âð¡¢Ï¢Æ°¤¹¤ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ü¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾¦µ¡Âª¤¨¤ëÌÃÊÁ·²
¢¡¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー <1436> [Åì¾Ú£Ç]～ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ï¥¦¥¹¡ÊZEH¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£IoT¡¢AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Ã£¤ÇÊÑÍÆ¤¹¤ëÀ¸³èÍÍ¼°¤òÁÛÄê¤·¡¢¹¹¤Ë¥íー¥³¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿½»Âð¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ï¥¦¥¹ ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³«È¯¡£½»Âð¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿µ¬³Ê²½¤äDX¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦Äã²Á³Ê¤Î¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡ÖASOBOX¡Ê¥¢¥½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£
¢¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È <6367> [Åì¾Ú£Ð]～¾Ê¥¨¥Í¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¹âµ¡Ç½´¹µ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¾²ÃÈË¼¡¢¥¨¥³¥¥åー¥È¤òHEMS¡Ê²ÈÄíÍÑ¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÇÏ¢·È¤µ¤»¡¢IoTµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¶õÄ´¡¦µëÅò¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÄó°Æ¡£¥¹¥Þ¥Ûー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥¹¥Þー¥È¥¢¥×¥ê¡×¤ÇÊ£¿ôµ¡´ï¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢³°½ÐÀè¤«¤é¤ÎÁàºî¤ä¶õµ¤¤Î²Ä»ë²½¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¾Ê¥¨¥Í±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡£Ó£Ò£Å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2980> [Åì¾Ú£Ð]～¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]¤ÎAI¤ª¤è¤ÓIoTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ë»ö¶È¤ò¡¢¼ç¤Ë¼«¼Ò³«È¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖAIFLAT¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¡£¥½¥Ëー£Ç¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹MANOMA¡Ê¥Þ¥Î¥Þ¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥«¥á¥é¡¦¥»¥ó¥µー¡¦¥ê¥â¥³¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎIoTµ¡´ï¤ÈÏ¢·È¡£
¢¡¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥²ー¥È <9450> [Åì¾Ú£Ó]～ÆÈÎ©·Ï¤ÎWi-Fi¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î£Æ£Ç¥¹¥Þー¥È¥¢¥»¥Ã¥È¤ÇÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Ãç²ð¡¢Wi-Fiµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¡ÖFG Home IoT¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤Î²ò¾û¤ä»Ü¾û¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¡Ê²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢¾ÈÅÙ¡¢Áû²»¡¢eCO2¡¢¿Í´¶¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¢¡¥Ë¥È¥ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9843> [Åì¾Ú£Ð]～²È¶ñ¤«¤é²ÈÅÅ¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¡£PB¾¦ÉÊ¤¬9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é°ìÉô¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿IoT´ØÏ¢À½ÉÊ¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¡£¤³¤ì¤ÏÀÖ³°Àþ¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤²ÈÅÅ¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¾ÈÌÀ¡¢ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡Ë¤ò¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖHomeLink¡×¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¥·¥ãー¥× <6753> [Åì¾Ú£Ð]～¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óAQUOS¥·¥êー¥º¤Ë¡ÖSmart home HUB¡×¤òÅëºÜ¡£Æ±¼ÒÀ½¤Î¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤ÎÅÅ¸»¤ä²¹ÅÙÄ´À°¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç²È¤ÎÃæ¤ä³°½ÐÀè¤«¤é¹Ô¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥¢¥×¥ê¡ÖCOCORO HOME¡×¤È¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¸þ¤±¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤äÅÅµ¤¾û¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥áー¥«ー¤Î¡ÖECHONET Lite¡×ÂÐ±þIoTµ¡´ï¤òÏ¢·È²ÄÇ½¡£
