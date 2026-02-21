¡Ö¹ñÌ±¤òÆùÂÎÅª¤ËÂÄÍî¡×¶âÀµ²¸¤¬½è·º ¡È½÷À¼ÒÄ¹¡É¤Îºá¤ÈÈ³
ÊÆÀ¯ÉÜ·ÏÊüÁ÷¶É¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤Ï2·î5Æü¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÌôÊª±øÀ÷¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¼çÉØ¤äÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÌôÊª¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î·ºË¡206¾ò¡ÊÈóË¡¥¢¥Ø¥óºÏÇÝ¡¦ËãÌôÀ½Â¤ºá¡Ë¤È208¾ò¡ÊËãÌôÌ©Í¢¡¢¼è¤ê°ú¤ºá¡Ë¤ÎÄê¤á¤ëºÇ¹â·º¤Ï»à·º¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢ÌôÊªÈÈºá¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤òÀº¿ÀÅª¡¦ÆùÂÎÅª¤ËÂÄÍî¤µ¤»¤¿È¿¹ñ²È¹Ô°Ù¡×¤À¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Òù¶ÀÆîÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡ËÒù¶½»Ô¡Ê¥Ï¥à¥ó¡Ë»Ô¤ÎÅì¶½»³¡Ê¥È¥ó¥Õ¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è°è¤Ë½»¤à¤¢¤ë½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢ÈëÌ©¤ÎÌôÊª¹©¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÎÆÃÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ²ÈÊÝ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê½è·º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ìÈÌ½»Ì±¤Ç¡¢´´Éô¤Ï¡ÊÅ¦È¯¤ò¡ËÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡ÊÅö¶É¤¬¡ËÎÏ¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ½»Ì±¤À¤±¤òÂáÊá¤·¤Æ¡¢½èÈ³¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê²ñÇ«»ÔÌ±¡Ë
Åö»þ¡¢¸½ÃÏ¤ÇÌôÊª¼èÄù¤ÎÆÃÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿82Ï¢¹ç»Ø´øÉô¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¡¢ÊÝ±ÒÉô¡ÊÈëÌ©·Ù»¡¡Ë¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÌþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ë±ï¸Î¤Î¤Ê¤¤¿Í°÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÇÅ¦È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢82Ï¢¹ç»Ø´øÉô¤Î¥ï¥¤¥í¤Ç¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½¼Ê¬¤ÊÇÛµë¤ä·îµë¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ï¥¤¥í¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£