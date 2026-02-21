¡íºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡íÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡¡Æþ´Ö¤æ¤¤¡ÖÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë20ºÐ¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤
DVD¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ»ïµ¼Ô¤¬Å°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¡£¤½¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢"ºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë"Æþ´Ö¤æ¤¤¤À¡£
2Ç¯Á°¤Î¡ÖDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¤µ¤é¤ËÌö¿Ê¡ª¡¡DVD¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤µ¤»¡¢³ÆDVD¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Öº£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤ëÈà½÷¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ´Ö¤æ¤¤¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡½¡½Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÁª½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©
¤æ¤¤¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µîÇ¯¤è¤ê³ÊÃÊ¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤æ¤¤¡¡¤Ï¤¤¡£½µËö¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È»£±Æ²ñ¤Ç¤Û¤ÜËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤è¤ê¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¤æ¤¤¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤ÎÊç½¸¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³ä¤È·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿(¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬º£¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡£¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¡Ê¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ë¤Ê¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¤¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♡¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤«¡Ö»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¤¤ã¤·¤ã¤ÊÂÎ¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤¤¯¤Æ·Á¤Î¤¤¤¤Èþ¥Ò¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª
¤æ¤¤¡¡¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£¤ª¿¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Û¥á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¡ÖÈþ¿¬ÈÖÉÕ¡×¤Ç¤âÂç´Ø¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½DVD¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Í¡£
¤æ¤¤¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤ª¿¬¥á¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ(¾Ð¡Ë¡£»£±Æ²ñ¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¯¥Ó¥ì¤«¤é¡¢¤ª¿¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶ÊÀþ¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¤â¤ó¤Ê¤¡¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¤æ¤¤¡¡º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢¸µµ¤¤äÌþ¤ä¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÆþ´Ö¤æ¤¤¡¡
2005Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2024Ç¯6·î¤ËDVD¡Ø¥Ô¥å¥¢¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë20ºÐ¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö#Æþ´Ö¤æ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤âÂçÉ¾È½¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÌî¤¤è¤¾¤¦¡¡»£±Æ¡¿Æâ»³°ìÌé¡¡¶¨ÎÏ¡¿¸Í³á ¿