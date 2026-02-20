１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円０１銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円５１銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日の東京市場でドル円相場は早期の米利下げ観測の後退などから１５５円３４銭まで上伸したものの、欧州市場ではドル買い・円売りが一服。全国銀行協会の半沢淳一会長が記者会見で「早ければ３月あるいは４月の金融政策決定会合で利上げを行う可能性も相応にあると考えている」との見解を示したことが重荷となり、１５４円５４銭に軟化する場面があった。ただ、前週分の米新規失業保険申請件数や２月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数が市場予想よりも強い内容だったことを手掛かりに再びドル買い・円売りが流入。トランプ米政権がイランへの大規模攻撃に近く踏み切る可能性があり、地政学リスクの高まりから流動性の高いドルが選好されやすいこともあって一時１５５円２８銭まで強含んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７３ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS