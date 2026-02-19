【ポケモン東京ばな奈】クッキーサンドがピカチュウ＆イーブイ缶で登場！
「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、2026年2月27日（金）「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶（ピカチュウ＆イーブイ）」が登場する。
＞＞＞ピカチュウとイーブイのスペシャル缶をチェック！（写真12点）
SNSで「かわいすぎる」と大人気の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」。お菓子も、パッケージも、ポケモンづくし。そんなピカチュウとイーブイが描かれたクッキーサンドから、2026年2月27日（金）に30周年を迎える『ポケットモンスター』をお祝いして、ピカチュウとイーブイのスペシャル缶が新発売される。缶の中にはクッキーサンドだけではなく、マスキングテープも入った特別な缶となっている。
「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄をそれぞれ描いている。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒にお楽しみいただける。
お菓子だけではなく缶のいたるところまで、かわいすぎるスペシャル缶。蓋や側面には表情やポーズの異なるピカチュウとイーブイを立体的なエンボス加工でデザイン。元気に手をあげるピカチュウのデザインも、振り返りすがたのイーブイのデザインもとってもキュート。きらきらなひとみに、もうメロメロになっちゃいそう。
側面にはウインクしたピカチュウやこちらを見つめるイーブイなど4種類のアートがデザインされている。
また缶は正方形なので、お気に入りのデザインを正面にして楽しめる。美味しいクッキーサンドを食べ終わったあともピカチュウ＆イーブイ缶と一緒に癒しのひと時を過ごしてほしい。
また、「ポケモン東京ばな奈」シリーズ初となるピカチュウ&イーブイデザインのマスキングテープが付属。マスキングテープにも表情やポーズが異なるピカチュウ＆イーブイが、キュートにデザインされている。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
