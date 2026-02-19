この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「治った」と勘違いしてはいけない…うつ病の再発を防ぐために寛解期にやるべき「60%のブレーキ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「うつ病寛解期にやった方が良い６つのこと」と題した動画を公開した。



動画では、うつ病の症状が治まった状態を「治癒」ではなく「寛解（かんかい）」と呼ぶ理由について解説している。一度発症した人の約半数が再発を経験するというデータがあり、これは症状が治まっても脳神経の炎症が続き、ストレスに対して敏感な状態にあるためだと説明。「うつ病は一過性の病気ではなく、糖尿病や高血圧のような慢性の病気」と定義し、症状が落ち着いた寛解期こそ予防が必要であると警鐘を鳴らした。



動画内では、再発を防ぐために実践すべき6つの具体的な行動指針が紹介された。中でも強調されたのが「やりたいことの60%でブレーキをかける」という点だ。回復期には意欲が湧き、溜まっていた家事や仕事に取り組みたくなるが、ここで全力疾走してしまうのが典型的な再発パターンであるという。「100点を目指して燃え尽きるのではなく、60点で『まあいいか』と笑える自分」を目標にし、余力を残して一日を終える重要性が説かれた。



また、過去に具合が悪くなった状況（残業、苦手な人との関わりなど）を「NG行動リスト」として可視化し、地雷を避けて生活することや、自己判断での断薬は絶対に避けるべきだという点も指摘された。さらに、「前の自分に戻ろうとしない」ことも重要だと解説。病気になる前の無理な生活スタイルに戻ることは再発リスクを高めるだけであり、「うつ病の経験でバージョンアップした」と捉え、新しい生活習慣を身につけることが賢い生き方であるとした。



解説は、うつ病になった自分を責めず、自分の限界と対処法を学んだ経験として前向きに捉えるよう促して締めくくられた。再発というリスクを管理しながら、穏やかに生活するための指針となる内容である。