◾️TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送開始！

▼イントロダクション

令和の時代にハイテンションなギャグアニメ放送決定！

個性的なキャラ達と共に疲れを笑い飛ばそう

原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！

近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。

“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。

さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。

『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！

▼ストーリー

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。

▼キャスト

一堂 零：関 智一

冷越 豪：武内駿輔

出瀬 潔：松岡禎丞

大間 仁：小林千晃

物星 大：戸谷菊之介

河川 唯：白石晴香

宇留千絵：長谷川育美

似蛭田 妖：岡本信彦

雲童 塊：小林裕介

天野邪子 ：M・A・O

切出 翔：佐久間大介

春曲 鈍：鳥海浩輔

伊狩増代：日笠陽子

若人 蘭：堀江由衣

石砂拓真：小西克幸

色音 好：速水 奨

事代作吾：杉田智和

真実一郎：今井文也

二階胴面一：榎木淳弥

織田魔利：愛美

物月珠美：石川由依

一堂啄石：上田燿司

一堂 霧：中村カンナ

一堂 ラッシー：岡田雄樹

▼スタッフ

原作：新沢基栄（集英社「週刊少年ジャンプ」刊）

監督：関 和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

色彩設計：キム・ミンソク

美術監督：AUSAN

撮影監督：堀川和人

編集：大野悟・堀川和人

音響監督：神保直史

音楽：岩粼 琢

劇中歌プロデュース：Night Tempo

アニメーションプロデューサー：石原直樹

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン

▼WEB

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式サイト：kimengumi.com

公式X（旧Twitter）：@kimengumi_anime

推奨ハッシュタグ：#ハイスクール奇面組

公式TikTok：@kimengumi_anime