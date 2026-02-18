BREIMEN、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』OPテーマ「ファンキースパイス feat.TOMOO」CD本日発売＆アニメコラボMV公開
BREIMENが、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』オープニングテーマ「ファンキースパイス feat.TOMOO」のCDを本日リリースした。
本楽曲は、令和版として再アニメ化されたTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のために書き下ろされた一曲。シンガーソングライター・TOMOOをフィーチャリングに迎え、ファンクを基調としながらも目まぐるしく展開するリズムと構成、遊び心あふれるアレンジが光るポップファンクナンバーに仕上がっているという。
さらに本日、TVアニメ「ハイスクール！奇面組」とのアニメコラボレーションMVも公開された。アニメ本編映像と楽曲が融合し、奇面組のハイテンションで個性全開な世界観と、楽曲のファンキーなサウンドが鮮やかにリンクする映像作品になっているとのことだ。
そして今回のCDには、カップリングとして新曲「ソングライター feat.TOMOO」も収録されている。「ファンキースパイス」とはまた異なるアプローチで、“音楽を生み出す者”をテーマに描いた一曲になっているという。さらに、オープニングサイズとなるAnime VersionやInstrumentalも収録。また、アニメ絵柄スリーブ仕様の初回仕様限定盤には、特別ブックレットも封入されている。
◾️「ファンキースパイス feat.TOMOO」
配信開始日：2026年1月9日（金）
CD発売：2026年2月18日（水）
配信：https://va.lnk.to/yfKK13
CD予約：https://va.lnk.to/yfKK13
【初回仕様限定盤】（アニメ絵柄スリーブ仕様）
品番：BVCL-1518 POS：4547366790825
価格：1,650円（税込）
※特別ブックレット付
▼収録楽曲
1.ファンキースパイス feat.TOMOO
2.ソングライター feat.TOMOO
3.ファンキースパイス feat.TOMOO（Anime Version）
4.ファンキースパイス feat.TOMOO（Instrumental）
5.ソングライター feat.TOMOO （Instrumental）
▼購入者特典
アニメイト：ましかくブロマイド（アニメイラスト仕様）
Amazon.co.jp：メガジャケ（アニメイラスト仕様）
セブンネット：ピック(アニメイラスト仕様)
全国共通特典：オリジナルステッカーシート
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※＜全国共通特典＞対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送開始！
▼イントロダクション
令和の時代にハイテンションなギャグアニメ放送決定！
個性的なキャラ達と共に疲れを笑い飛ばそう
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！
近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。
さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。
『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！
▼ストーリー
一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。
転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。
また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。
出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。
▼キャスト
一堂 零：関 智一
冷越 豪：武内駿輔
出瀬 潔：松岡禎丞
大間 仁：小林千晃
物星 大：戸谷菊之介
河川 唯：白石晴香
宇留千絵：長谷川育美
似蛭田 妖：岡本信彦
雲童 塊：小林裕介
天野邪子 ：M・A・O
切出 翔：佐久間大介
春曲 鈍：鳥海浩輔
伊狩増代：日笠陽子
若人 蘭：堀江由衣
石砂拓真：小西克幸
色音 好：速水 奨
事代作吾：杉田智和
真実一郎：今井文也
二階胴面一：榎木淳弥
織田魔利：愛美
物月珠美：石川由依
一堂啄石：上田燿司
一堂 霧：中村カンナ
一堂 ラッシー：岡田雄樹
▼スタッフ
原作：新沢基栄（集英社「週刊少年ジャンプ」刊）
監督：関 和亮
アニメーションディレクター：西川鷹司
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：阿部由佳
色彩設計：キム・ミンソク
美術監督：AUSAN
撮影監督：堀川和人
編集：大野悟・堀川和人
音響監督：神保直史
音楽：岩粼 琢
劇中歌プロデュース：Night Tempo
アニメーションプロデューサー：石原直樹
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン
▼WEB
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式サイト：kimengumi.com
公式X（旧Twitter）：@kimengumi_anime
推奨ハッシュタグ：#ハイスクール奇面組
公式TikTok：@kimengumi_anime
◾️＜AVEANTING 2026＞
2026年3月6日（金）
梅田BANANA HALL
開場18:30／開演19:00
(問)キョードーインフォメーション
TEL：0570-200-888(11:00〜18:00/日祝休業)
2026年3月7日（土）
名古屋JAMMIN’
開場17:30／開演18:00
(問)ジェイルハウス
TEL：052-936-6041(平日11:00〜15:00)
2026年3月13日（金）
DRUM Be-1
開場18:30／開演19:00
(問)キョードー西日本
TEL：0570-09-24241(11:00〜15:00（日曜日/祝日休）
2026年3月14日（土）
広島Reed
開場17:30／開演18:00
(問)HIGHERSELF
TEL：082-545-0082 (平日11:00-17:00)
2026年3月26日（木）
渋谷CLUB QUATTRO
開場18:00／開演19:00
(問)ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
BREIMENオフィシャル先行予約（全国共通・抽選）
11/28(金)18:00〜12/14(日)23:59
※12/19(金)13:00 当落発表
※入金期間：12/19(金)13:00〜12/23(火)21:00
▼チケット
一般：6,500円
学割：4,500円
※ドリンク代別途
※＜スタンディング＞は整理番号付きとなります。
※チケットはお一人様4枚までのお申込みが可能です。（複数公演申込み可）
※転売チケットでの入場はできません。
※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。
※学割は、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります。会場で学生証の提示が必要となります。
