ぺろりん先生こと鹿目凛、『週プレ』グラビアで魅せた多方面で活躍する彼女の“今”

詝ぺろりん先生詝の愛称で親しまれるイラストレーター／漫画家・鹿目 凛が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

鹿目 凛 ©東京祐／集英社

【プロフィール】

鹿目 凛（かなめ・りん）

9月21日生まれ 埼玉県出身

でんぱ組.incエンディング後、怪談イベントの主催や怪談系の番組出演、YouTubeチャンネル『ぺろりんチューブ』の投稿など、幅広く活動中。

公式X【@peroperorinko01】

公式Instagram【@kaname_rin】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】鹿目凛写真集「Ephemeral」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】鹿目凛写真集「Ephemeral」©東京祐／集英社

