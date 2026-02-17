Image:ankerjapan.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年2月17日は、機能性と美しさを追求したAnker（アンカー）のロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」がお得に登場しています。

Ankerの「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」が過去最安で登場。ロボット掃除機の最高峰モデルがお買い得

機能性とデザイン性を両立したAnker（アンカー）のロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」がクーポン利用で50％オフと最安値で販売中。

さらに今ならポイント10倍にもなり、実質8万円台でゲットできるチャンスですよ。

本アイテムはゴミの吸引だけでなく、水拭きも完璧にこなすロボット掃除機の最高峰モデル。これまでにない掃除体験ができますよ。

モップでしっかり水拭き。洗浄・乾燥も自動でできるからいつでも清潔に掃除ができる

幅約29cmのローラー型モップに約1kg加圧。雑巾がけのように押して拭くことで、こびりついた床の汚れも徹底的に除去します。

Always-Clean Mop機能を搭載。本体の内部に浄水と汚水のタンクがそれぞれあり、水拭き掃除をしながらモップの汚れを本体内で洗浄。

モップが常に清潔なので汚れが広がず、ベタつきなど見えない汚れまでキレイに掃除が可能ですよ。

水拭き掃除中にカーペットを検知した場合は、自動でモップを引き上げて吸引掃除のみを実施。カーペットを濡らす心配がありません。

全自動クリーニングステーションを付属し、モップの洗浄や温風乾燥も自動で行います。ゴミはステーションに集積されるため、約2ヶ月間ゴミ捨ても不要なのもありがたいですね。

使いやすい設計ながら洗練されたデザインが魅力的。リビングにもインテリアのように美しく設置可能です

吸引力は最大8000Paとパワフル。絡みついた毛やホコリもしっかり吸引してくれます。

自動運転やドローンに使用される3D技術を応用した「3D MatrixEye」を採用。

間取りや家具の位置を高速かつ高精度に検出し、効率の良い掃除経路を設計。障害物を回避しながら、部屋を隅々まで掃除することが可能です。

フラットなデザインで、家具やベッドの下まで入り込んでスイスイ掃除。生活感がなく、インテリアのように置いて使えます。

最大210分も連続で動けるパラフルバッテリーを搭載。侵入禁止エリアなどアプリで細かく設定でき、Amazon AlexaやGoogle アシスタントなど音声でのコントロールも自由自在です。

