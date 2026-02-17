本気度が丸バレ！？男性が無意識に見せてしまう「ガチ恋サイン」
意中の男性の本気度を見極めたいと思っている女性は多いはず。
実は、男性は本命の女性の前では思わず本音が漏れ出てしまうものです。
そこで今回は、男性が無意識に見せてしまう「ガチ恋サイン」を紹介します。
急増する"いい男アピール"に注目！
「俺、好きな人のためなら何でもするタイプなんだよね」「浮気とか絶対NG」。
こんなアピール発言が増えてきたら要チェックです。
本命の女性には"いい男アピール"を欠かさないのが男心。
仕事トークが止まらなくなる
「今度昇進することになってさ」「最近の案件がね…」。
そんな風に男性の仕事トークが止まらなくなるのは、あなたに"将来性のある男性"として認めてもらいたい気持ちの表れです。
特に仕事熱心な男性ほど、自分の実力や成果をアピールして、将来のパートナーとしての適性を示そうとします。
今回紹介した行動が見られたら、その男性はあなたのことを特別な存在として意識している可能性大。
ただし、アピールが上手すぎる場合は単に手慣れているだけの可能性もあるので、自然な会話の中で誠実さが垣間見えるかもチェックしてみてくださいね。
🌼ホント紛らわしい！男性がする「まさかの脈なし行動」とは