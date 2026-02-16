この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【見守るだけは危険】宿題をやらない子どもへの対応法3STEP」と題した動画を公開。「塾には真面目に行くのに宿題はやらない」という子どもの問題に対し、単に見守るだけでは不十分であり、親の適切なサポートが不可欠であると説いた。



動画で取り上げられたのは、「中2の息子が塾には真面目に通うものの宿題をやらず、成績が全教科30点台」という保護者の悩み。教育委員会の相談窓口では「失敗する経験も大事」と諭されたというが、道山氏は、この状況は「やることが逆」であり、見守るだけでは改善が難しいケースだと指摘する。



道山氏がまず提案するのは、宿題の優先順位を徹底的に上げることだ。具体的な作戦として、まず「塾に相談し、塾で学校の宿題をやらせてもらう」という方法を挙げる。塾での学習よりも、基本である学校の宿題をこなすことが最優先であるため、塾側に協力を仰ぐべきだと説明した。もう一つの作戦は「親が手伝う」こと。ただやらせるのではなく、やり方を教えたり、わからない部分の解説をしたり、いつまでに何をやるか一緒に計画を立てたりするサポートが有効だという。その上で、「宿題ができないなら、できるようになるまで塾には行かない」というルールを子どもと約束することも一つの手だと語った。



さらに、根本的な解決策として、成績を上げるための3つのステップを紹介した。ステップ1は「愛情バロメータUP」。親との関係性が悪いと子どものやる気は起きないため、まず親子関係を良好に保つことが全ての土台になると指摘する。ステップ2は「動機付け」。勉強したいという気持ちを育むため、小さな目標とご褒美を設定したり、志望校を決めたりすることが効果的だという。そしてステップ3が「勉強サポート」。効率のいいやり方を伝え、確実に結果が出るように支援する段階で、これは塾の役割として任せても良いと説明した。



また、教育委員会からの「失敗経験も大事」というアドバイスについては、「毎日宿題を忘れて先生に叱られる、といった繰り返しの失敗は良くない」と釘を刺す。道山氏が考える正しい失敗経験とは、「やる気を出して自己流で勉強した結果、成績が上がらずに落ち込む」といった経験だ。そのタイミングで親や専門家が効率の良いやり方を伝えることで、子どもは初めて素直に耳を傾けるようになると解説した。宿題をやらない背景にある問題を見極め、段階的にサポートしていくことが、子どもの学習意欲を引き出す鍵となりそうだ。