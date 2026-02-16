2026Ç¯³«»Ï¤Î¡ÈÆÈ¿ÈÀÇ¡É¤ÇÇ¯¡Ö6000±ß¡×°Ê¾å°ú¤«¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡© Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡ÄÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤äÇ¥¿±¡¦½Ð»º»Ù±ç¡¢°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë4·îÊ¬¤«¤é¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¡ÊÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¡Ë¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¢¤ï¤»¤Æµò½Ð¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ë¡ÖÀÇ¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë»Ù±ç¶â¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤À¤±¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬¹¤¯ÉéÃ´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯6000±ß°Ê¾å¡×¤Ï¡ÈÊ¿¶Ñ¡É¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
·ÇÂê¤Î¡ÖÇ¯6000±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢·î³ÛÌó550±ß¤È¤¤¤¦¿ä·×ÃÍ¤òÇ¯´¹»»¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ëÈïÊÝ¸±¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»Ù±ç¶â³Û¡ÊÊ¿¶Ñ·î³Û¡Ë¤ÏÌó550±ß¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¡¹¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï¼ýÆþ¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÇ¯6000±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â³Û
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤Ç¤Ï¡¢»Ù±ç¶â³Û¤Ï¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡ß»Ù±ç¶âÎ¨¡×¤Ç»»½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤òËÜ¿Í¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤¬Äê¤á¤ëÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î»Ù±ç¶âÎ¨¤Ï0.23¡ó¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý300Ëü±ß¤òÃ±½ã¤Ë·î³Û´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó25Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÉ¸½àÊó½··î³Û¤È²¾Äê¤·¤Æ¾åµ¤Î·×»»¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢
¡¦25Ëü±ß¡ß0.23¡ó¡á575±ß
¡¦575±ß¡à2¡áÌó288±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢·î³ÛÌó288±ß¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯³Û¤Ç¤ÏÌó3456±ß¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯6000±ß°Ê¾å¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â½½Ê¬¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê§¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËµëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¡¢»ö¶È¼ç¤¬»ö¶È¼çÉéÃ´Ê¬¤È¤È¤â¤ËÇ¼ÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤¬Ç¤°Õ¤Ç¡ÖÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ©ÅÙ¾åÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Ç¼¤¬Â³¤±¤ÐÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÂÚÇ¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÄÂ¥¤ä±äÂÚ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢»Ù±ç¶â¤À¤±¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æµò½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉéÃ´³Û¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç·îÌó288±ß¡¢Ç¯Ìó3456±ß¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤À¤±¤Ç¡ÖÇ¯6000±ß°Ê¾å¡×¤È¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤ä²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤È¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»ÊýË¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A Q3・いくらなの？いつから払うの？
