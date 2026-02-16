¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ6.9000¸µ³ä¤ì¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ6.9000¸µ³ä¤ì¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡Ãæ¹ñËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¤ÇµÙ¾ì¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡ÊCNH) ¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¥É¥ë°Â¸µ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µËö³¤³°»Ô¾ì¤Ç²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤¿6.9000¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ä¤ê¹þ¤àÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¾ÃÈñ¤Î²¡¾å¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æâ¼û¤òÀ®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñÇã¤¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¹ë¥É¥ë¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDCNH¡¡6.8977
¡¡Ãæ¹ñËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ï½ÕÀá¤ÇµÙ¾ì¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡ÊCNH) ¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¥É¥ë°Â¸µ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µËö³¤³°»Ô¾ì¤Ç²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤¿6.9000¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ä¤ê¹þ¤àÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¾ÃÈñ¤Î²¡¾å¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æâ¼û¤òÀ®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñÇã¤¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¹ë¥É¥ë¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDCNH¡¡6.8977