ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬°¦¼Ö¥Ïー¥ìー¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¥Ç¥Ë¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ôー¥¹
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤Î¥Ïー¥ìー¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Çºî¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß°¦¼Ö¥Ïー¥ìー¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢°¦¼Ö¥Ïー¥ìー¤È¤Î¥¯ー¥ë¤Ê1Ëç
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥ìー¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¨¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥³ー¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ìµ¹ü¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢À±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢Áö¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£¤µ¤ó¥¿¥¯¤Çºî¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Ç¥Ë¥à¤â¡¢¤À¤¤¤ÖÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡～¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ë¤â°¦Ãå¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£