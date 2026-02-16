¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖOZ Re:write¡×¤¬4·î21Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»·èÄê¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ë¡Ö¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Î±þÊç¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹ðÃÎ
¡¡DRIMAGE¤Ê¤é¤Ó¤ËDRIMAGE JAPAN¤Ï¡¢Android/iOSÍÑ¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖOZ Re:write¡Ê¥ª¥º ¥ê¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò4·î21Æü11»þ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥º ¥ê¥é¥¤¥È¡×¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢2D¥»¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æー¥¶ー¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢È¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´û¤Ë¥Æ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¾¦Å¹¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î21Æü11»þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½þ¥Æ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢6·î23Æü11»þ¤Þ¤Ç¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¥Æ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó300¸Ä¤ÎÇÛÉÛ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¡Ö¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤Ó±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú½ÅÍ×¡Û¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»- ¡Ú¸ø¼°¡ÛOZ Re:write(¥ª¥º ¥ê¥é¥¤¥È) (@Ozrewrite_JP) February 13, 2026
¤¤¤Ä¤â¡ØOZ Re:write¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢
À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ°Ê¹ß¡¢±¿±Ä¥Áー¥à°ìÆ±¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±Ô°Õ²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä
