プロ・リーグ 25/26の第25節 シントトロイデンとワーレゲムの試合が、2月16日03:30に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、shinkawa shion（MF）はベンチからのスタートとなった。

18分に試合が動く。ワーレゲムのジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めてワーレゲムが先制。

さらに25分ワーレゲムが追加点。エムラン・ソグロー（MF）のアシストからジョセフ・オポク（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

44分にワーレゲムのヤコブ・キーレリク（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分、シントトロイデンの後藤 啓介（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに45+6分シントトロイデンが同点に追いつく。伊藤 涼太郎（MF）のアシストからシメン・ユクレラー（DF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

65分、ワーレゲムは同時に2人を交代。エムラン・ソグロー（MF）、ブノワ・ナイセン（MF）に代わりヤニック・カペレ（DF）、ウィルゲンス・パウガン（DF）がピッチに入る。

69分、シントトロイデンが選手交代を行う。シメン・ユクレラー（DF）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

76分、ワーレゲムが選手交代を行う。ジョセフ・オポク（FW）からダーク・アサレ（MF）に交代した。

82分、シントトロイデンが選手交代を行う。伊藤 涼太郎（MF）からライアン・マーレン（MF）に交代した。

85分シントトロイデンが逆転。ロイク・エムベソー（DF）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

その後もワーレゲムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが3-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。45+1分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）は先発し82分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。90+1分にイエローカードを受けている。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。18分にイエローカードを受けている。松澤 海斗（MF）は出場しなかった。shinkawa shion（MF）は出場しなかった。

2026-02-16 05:41:14 更新