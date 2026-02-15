この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「急げ！WiMAXが今だけ全員4万3,400円キャッシュバック！乗り換え最大4万円＋端末実質0円キャンペーンがもらえるおすすめプロバイダは？とくとくBB/ビッグローブ/BroadWiMAX/プレイオ比較」と題した動画を公開。GMOとくとくBBが提供するWiMAXのキャッシュバックキャンペーンが、2024年2月24日午前10時までの期間限定で大幅に増額されていることを解説した。



今回のキャンペーンでは、複数の特典を併用することで最大85,400円のキャッシュバックが受けられる。キャッシュバックの内訳は主に3種類。まず、オプション加入不要で「全員対象」となる43,400円のキャッシュバックがある。次に、他社インターネット回線からの乗り換えで、違約金や端末残債などを最大40,000円まで補填するキャッシュバック。最後に、「インターネット安心セキュリティ」と「スマホトラブルサポート＋」の2つのオプションに同時加入することで2,000円が還元される。これらの特典はすべて併用が可能である。



ネコさや氏は、最大キャッシュバックを受け取るためには注意点があると指摘。必ず限定ページから申し込み、申し込み手続き中に優待コード「NEKO」（半角大文字）を入力する必要がある。この手順を踏まないと、キャッシュバック額が減額される可能性があるため、申し込み時には特に注意が必要だ。また、キャッシュバックの受け取りは、端末発送月を含む11ヶ月目に届く案内メールから口座登録手続きを行う必要があり、手続きを忘れると特典が受け取れなくなることにも言及した。



このキャンペーンは2月24日午前10時までの期間限定となっている。工事不要で利用できるホームルーターや、持ち運び可能なモバイルルーターのどちらも対象で、インターネット回線の繁忙期直前の今が特に好条件であるとネコさや氏は強調。WiMAXへの乗り換えや新規契約を検討しているユーザーにとって、見逃せない機会となりそうだ。