ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、カップ入りスープ「じっくりコトコト 超盛Bakery」シリーズ3商品を2026年2月16日に発売する。

「カレーパン風」「オニオングラタン風」「濃厚コーンポタージュ」

パンが主役の"食事スープ"「じっくりコトコト 超盛Bakery」が登場。主食にもなるようなパンを楽しめるメニューで、食べ応えがあるため男性にも好まれるという観点で、こだわってフレーバーを選定したという。

「じっくりコトコト 超盛Bakery バターとチキン香るカレーパン風スープ」は、バターとチキンブイヨンを使ったスパイシーなカレーと、こんがりと焼き上げた"超盛りだくさん"のパンを合わせた、カレーパンのような味わい。

「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」は、あめ色玉ねぎの甘みとチーズのコクが楽しめるスープで、グラタンのような香ばしさも楽しめる。

「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」は、コーンの甘みが溶け込んだ濃厚なポタージュスープ。こんがりと焼き上げたパンの香ばしさとともにコクのある味わいに仕上がっている。

いずれも価格はオープン。