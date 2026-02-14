シドニー五輪競泳日本代表の萩原智子さんが１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自身の五輪での経験を踏まえ「今なら言える ４位は人生に問いをくれた順位だったと」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプでメダルにあと一歩届かなかった平野流佳（ＩＮＰＥＸ）に「心からの拍手を送ります」とエールを送った。

平野流は１３日（日本時間１４日）の決勝で３本とも高得点をマーク。しかし、３位にはわずか１点差で届かずに泣き崩れ、その場から約２０分間、動けなかった。

萩原さんもシドニー五輪女子２００メートル背泳ぎで４位に終わり、失意のまま帰国した経験があった。２６年前のレース後の気持ちを「悔しいのか 情けないのかも分からず届かなかった一歩だけを見ていた」と振り返りながら、そのすべての経験が「今の私をつくっている」とし「あの場所で戦った自分を心から褒めてあげたい」などと記した。

萩原さんの投稿にはフォロワーから「同じような経験をされた萩原さんだからこそ言えるコメント 想像するだけですが、なんだか泣けてきます」「自分を褒めてあげたい、という言葉に救われる人はたくさんいると思います」「平野流佳選手もきっと、この言葉に救われます！心からの拍手」「涙が止まりません！感動しました！」などと共感の声が相次いだ。

萩原さんの投稿全文は以下の通り。

◇ ◇

オリンピック４位

あの時は 言葉にならなかった

悔しいのか 情けないのかも分からず

届かなかった一歩だけを見ていた

でも今は思う

あの舞台で 逃げずに戦えたこと

あと一歩に届かなかったこと

そのすべてが 今の私をつくっている

だから今なら言える

４位は 人生に問いをくれた順位だったと

そしてあの場所で戦った自分を

心から褒めてあげたいと

平野流佳さんに

心からの拍手を送ります