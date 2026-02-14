松岡昌宏「DASH降板」で懸念される城島茂への負担増…体力勝負番組で試される、55歳の知見

2月13日、元TOKIOの松岡昌宏がレギュラー出演する『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）を降板する意向を明らかにした。

松岡自身が代表を務める個人事務所「MMsun」のウェブサイトに「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ」と題した文章が発表された。

「文章で松岡さんは『私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕 DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません』と感謝の言葉とともに『先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました』と記しています。さらに『これからも私は鉄腕DASHを応援させていただきます』と番組へのエールも送っていました」（スポーツ紙記者）

松岡の文章は前向きな「DASH」卒業を強調している。今後は元TOKIOのオリジナルメンバーでは、リーダーこと城島茂のみが出演する形になると見られるが、X上では憂慮の声も聞かれる。

《鉄腕DASH城島さんがいる限り視聴は続けますけど、城島さんも年齢や体力的にもキツそうだしなぁ…》

《DASH松岡抜けるんか…知識と重機があっても城島も現場で動くのも限界が近い》

《松岡昌宏の降板でTOKIOで残ったのは、リーダーの城島茂だけになってしまいました。こうなってしまったら、鉄腕DASHを終了させて、似たような番組を始めるべきです》

こうした声が聞かれるのは城島の年齢も関係しているのかもしれない。

「『DASH』は、出演者が体を使い汗を流す“体力勝負”の企画が少なくありません。城島さんは1970年11月生まれの55歳。今年56歳となります。城島さんは“資格マニア”として知られており、移動式クレーン運転士免許を持ち、フォークリフト運転技能講習などを受けています。重機の操作もできるベテランなのは確かですが、さすがに年齢を考えれば体力的に『DASH』ロケをこなすのは厳しいという見方もあります」（放送作家）

現在「DASH」はSTARTO ENTERTAINMENTの若手タレントが多く出演する番組となっている。

「城島さんは若手の彼らにとっては大先輩タレントであるのは確かですが、さすがに年齢差が開きすぎな部分がありますね。場合によってはもともとTOKIOの番組としてスタートしたにもかかわらず、城島さんが浮いてしまう可能性も考えられます。いずれにせよ、城島さんへの負担が増していくのは間違いなさそうです」（同前）

松岡が去ったのちの『鉄腕DASH』で、リーダーの手腕が試されるのかもしれない。