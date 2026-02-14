【浅草観光】雨でも浅草を満喫！伝説の芸人が愛した演芸ホールから昭和ノスタルジー香る地下商店街まで、屋内で楽しむ“昭和レトロ”な一日観光プラン
浅草といえば雷門や仲見世通りが有名だが、雨の日には屋内でも楽しめる“粋”な魅力が満載。浅草寺や浅草神社で歴史と信仰に触れたあとは、笑いと人情が息づく浅草演芸ホールへ。スターの広場で名立たる芸人たちの手型をたどり、新仲見世商店街や浅草地下街で昭和レトロな雰囲気に浸るひとときもおすすめ。傘なしでも満喫できる、芸と人情の街・浅草のおでかけコースだ。
【写真で見る】雨の日におすすめ、浅草芸人堪能コース
雨の日におすすめ、歴史と芸が息づく浅草おでかけコース
金龍山 浅草寺〜徒歩約1分〜浅草神社〜徒歩約7分〜浅草演芸ホール〜徒歩約3分〜スターの広場〜徒歩約2分〜新仲見世商店街〜徒歩約4分〜浅草地下街
■金龍山 浅草寺
幻想的にライトアップされた東京の名刹
浅草寺は628年の創建以来、多くの人々に「観音さま」として親しまれてきた東京最古の寺院のひとつ。聖観世音菩薩をご本尊とし、年間を通じて多くの参拝者が訪れる。シンボルともいえる雷門と大提灯、鮮やかな朱色の五重塔、そして約250メートル続く仲見世通りでは、伝統的な土産物や食べ歩きグルメが楽しめる。節分会やほおずき市などの年中行事もにぎわいを見せ、日本文化の体験の場としても人気が高い。
見どころ
境内にそびえる五重塔や本堂は、日没から23時までライトアップされ、幻想的な雰囲気に包まれる。浅草寺周辺では人力車での観光やスカイツリーとのコラボ景観も楽しめ、浅草全体がタイムスリップしたかのような魅力を放つ。日本の伝統文化と現代の都市景観が共存する、ほかにはない唯一無二の体験ができる場所といえる。
住所：東京都台東区浅草2-3-1
交通アクセス：【電車】東京メトロ銀座線・東武伊勢崎線浅草駅から徒歩約5分【車】首都高速駒形ICから約5分または向島ICから約15分
■浅草神社
三人の神を祀る由緒ある神社と祭りの熱気
浅草神社は、旧称「三社権現社」としても知られる由緒ある神社で、浅草の総鎮守として長年にわたり地域の信仰を集めてきた。推古天皇36年(628年)、隅田川で漁をしていた檜前浜成・竹成兄弟が聖観世音菩薩の像を引き上げ、それを土師中知が観音像と見抜き、自らの住まいを寺としたのが浅草寺の起こりとされる。浅草神社はこの三人を祭神として祀り、「三社」と称されるゆえんでもある。祭神はこの三神であり、浅草の総鎮守として崇敬を集め、その歴史と精神は今なお地域に息づいている。
見どころ
毎年5月に行われる「三社祭」は、浅草神社最大の行事であり、東京を代表する神輿祭のひとつ。地域の氏子たちによって担がれる約100基もの神輿が町を練り歩き、浅草の街全体が熱気に包まれる光景は圧巻。特に本社神輿が浅草寺境内を含むルートを巡行する様子は、伝統と迫力を兼ね備えた見逃せない名場面となっている。
住所：東京都台東区浅草2-3-1
交通アクセス：【電車】都営地下鉄・東京メトロ・東武スカイツリーライン浅草駅徒歩約7分
■浅草演芸ホール
年中無休で落語を楽しめる
毎日寄席が行われる演芸場で、1カ月を10日ごとに区切って落語協会と落語芸術協会が交互に公演を担当する(31日は特別公演)。昼と夜の二部構成で、落語のほか漫才や漫談、マジックなども盛り込まれ、観客は開演から終演まで通しで鑑賞できる。毎年8月1日から10日の昼の部には落語家の三遊亭小遊三や春風亭昇太らで結成されたバンド「にゅうおいらんず」によるジャズの生演奏、8月11日から20日の昼の部には芸人たちがそろいの浴衣を着て踊る「住吉踊り」が披露される。予約不要のため、気軽に立ち寄れるのも魅力。
見どころ
客席は舞台との距離が近く、演者の息づかいや表情を間近で感じられるのが魅力。アットホームな雰囲気の中で観客と芸人が一体となり、笑いや拍手が会場全体に広がる独特の空気感も味わえる。
住所：東京都台東区浅草1-43-12
交通アクセス：【電車】つくばエクスプレス浅草駅から徒歩すぐ。東京メトロ田原町駅から徒歩約8分
■スターの広場
浅草で出会う芸能人たちの手型巡り
浅草公会堂の正面入り口前に広がる「スターの広場」は、俳優、落語家、歌手など多彩な芸能人の手型とサインが刻まれたプレートが並ぶ、文化の香るスポット。1979年に始まったこの広場は、大衆芸能の発展に尽くした人々の功績をたたえ、後世に伝えることを目的として設置された。毎年新たに数名の芸能人が選出され、その手型とサインが追加されており、現在では約300人以上の著名人が名を連ねている。近年は公会堂前の「オレンジ通り」の歩道にも手型が展示され、街全体が芸能の歴史を語る空間として機能している。来訪者は、自分の好きな芸能人の手型を見つけて記念撮影を楽しんだり、手を重ねて往年のスターたちに思いを馳せたりと、それぞれの楽しみ方で散策している。アクセスは東武線やつくばエクスプレスの浅草駅から徒歩数分と便利で、自由に見学できるため、浅草観光の合間にふらりと立ち寄れるのも魅力。
見どころ
浅草の街並みに溶け込む「スターの広場」では、往年の名優から現代の人気芸人まで、時代を超えて活躍してきた芸能人の手型に実際に触れることができる。展示されているプレートにはサインも刻まれており、ファンにとっては特別なひとときを味わえるスポット。浅草公会堂やオレンジ通りといった周辺施設と合わせて楽しめば、より深く浅草の文化と歴史を感じられる。手型をたどることで、浅草が今もなお大衆芸能の拠点として生き続けていることを実感できるはず。
住所：東京都台東区浅草1-38-6
交通アクセス：【電車】東京メトロ・東武線浅草駅から徒歩約5分
■新仲見世商店街
雨の日も楽しく巡れるレトロ商店街
浅草新仲見世商店街は、東京・浅草の中心部を東西に約380メートルにわたって延びるアーケード商店街で、松屋浅草から公園六区までを結ぶ。浅草寺の仲見世通りと並ぶエリア屈指の買い物スポットで、天候に左右されずに散策できるのが大きな魅力。高齢者や車椅子利用者に配慮したバリアフリー設計も整っている。商店街は5つの部会に分かれ、現在は100店舗以上が軒を連ねている。関東大震災後の区画整理や昭和初期の都市計画によって誕生し、戦後の復興期を経て今のにぎわいを取り戻した。和装品店や土産物屋、グルメから日用品まで幅広いジャンルの店が並び、レトロな雰囲気と現代的な要素が混在しているのも特徴。
見どころ
新旧の魅力が交差する浅草新仲見世商店街では、創業100年を超える老舗からトレンド感のある土産店までが軒を連ねる。アーケードの下で雨の日も快適に買い物や食べ歩きが楽しめ、すき焼きや和菓子、和装小物など、浅草ならではの品々に出合えるのも魅力のひとつ。活気あふれる通りを歩くだけでも、浅草の歴史と今を肌で感じられるスポットとなっている。
住所：東京都台東区浅草
交通アクセス：【電車】東京メトロ・都営地下鉄・東武線浅草駅から徒歩約5分
■浅草地下街
昭和ノスタルジー香る地下昭和空間
地下に広がる昭和の香り漂う空間で、都心の喧騒を忘れてゆったりとした時間を過ごせる地下商店街だ。1955年(昭和30年)に開業し、日本で現存する最古の地下商店街として今も営業を続けている。約50メートルの通路沿いに焼きそば、雑貨、理髪、占いなど多彩な店舗がぎゅっと並び、どこか懐かしい昭和レトロな雰囲気がたまらない。東京メトロ銀座線浅草駅と直結しており、アクセスも便利で、地上とは異なるディープな魅力に気づく大人の散策にぴったりなスポットだ。
見どころ
通路のむき出しの配管や漏水跡、古びた看板など“見た目の昭和”を存分に味わえるのが一番の見どころだ。個性的な店構えの理髪店や、格安の焼きそば屋「福ちゃん」、行列ができるタイ屋台飯やベトナム料理店など、ジャンル豊富な店舗を見つける楽しさがある。映画のロケ地にもなっており、昭和ムードと異空間感を幅広く味わえるのも魅力だ。
住所：東京都台東区浅草1-1-12
交通アクセス：【電車】東京メトロ浅草駅からすぐ
雨の日こそ楽しめる浅草の魅力が凝縮された今回のコース。演芸や歴史、レトロな商店街めぐりを通じて、浅草の奥深い文化と人々の温かさをじっくり感じられるはずだ。観光名所の華やかさとはひと味違う、心に残る“しっとり浅草旅”を楽しんでみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
