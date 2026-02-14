この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が徹底解説「金は守り、ビットコインは攻め」2026年に向けた最適なポートフォリオの組み方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ビットコインが暴落している今がチャンス!?2026年の投資戦略を教えます！」と題した動画で、2026年に向けて「金」と「ビットコイン」のどちらが価値を上げるのかを予測し、それぞれの役割に基づいた投資戦略を解説した。



宮脇氏はまず、2025年を「ゴールドの年だった」と振り返る。金の価格は歴史的な高値を更新し、年初から50%以上も上昇した。その主な要因として、世界中の中央銀行がドルを捨てて金を購入した「脱ドル化」の流れを挙げる。背景にはロシアへの経済制裁があり、各国が「明日は我が身」とドル以外の資産を求めた結果だという。意外な買い手として、暗号通貨テザー（USDT）の発行元であるテザー社も、自社コインの信用担保のために大量の金を購入していたと指摘した。



一方、ビットコインは期待されたほど価格が上がらず低迷した。宮脇氏はその理由を、ビットコインが「安全資産としての地位をまだ完全に確立できていない」ためだと分析する。現状、ビットコインの値動きはナスダックなどのハイテク株と連動する傾向があり、地政学的リスクや経済不安が高まると、投資家は「リスクオフ」の判断からビットコインを売ってしまうという。つまり、「有事の金」は定着しているが、「有事のビットコイン」という認識はまだ浸透していないのが現状である。



しかし、宮脇氏は2026年に向けてビットコインが金や米国株を上回るパフォーマンスを見せる可能性があるとし、その根拠を6つ挙げた。(1)トランプ政権による国家備蓄の可能性、(2)年金マネー（401k）の流入、(3)規制の明確化による機関投資家の参入、(4)FRBの利下げによるリスクオン資産への資金移動、(5)現在の価格が割安であること、(6)4年に1度の「半減期」後の価格上昇サイクル、である。



結論として、宮脇氏は金とビットコインを二者択一で考えるのではなく、それぞれの役割を理解したポートフォリオを組むことが重要だと語る。金は「守りの資産」、ビットコインは「攻めの資産」と位置づけ、両者を組み合わせることでリスクを分散しつつリターンを狙う戦略を推奨した。最後に宮脇氏は、「最も危険なのは日本円だけで貯金していくこと。インフレと円安のダブルパンチで資産が目減りするリスクに備える必要がある」と動画を締めくくった。