¥éー¥á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡»³·Á»Ô¤¬¤¹¤·³°¿©»Ù½Ð³Û¤Ç½é¤ÎÁ´¹ñ1°Ì¡¡ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï
ÁíÌ³¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯1Ç¯´Ö¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉÊÌÜ¤´¤È¤Ë1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ë°ìÂÎ¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤¬¥éー¥á¥ó¤Î»Ù½Ð³ÛÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ë¥åー¥¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤¬¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»³·Á»Ô¤¬ÆüËÜ°ì¤Î»Ù½Ð³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ä¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Î»Ù½Ð³Û¤¬ÆüËÜ°ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï»³·Á¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö°ò¼Ñ¡×¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿»³·Á¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢º£²ó¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤¬»Ù½Ð³Û1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤·¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á»Ô¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¹¤·¤Î³°¿©¡×¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ï2025Ç¯¡¢2Ëü4969±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÆüËÜ°ì¤ÎÉÙ»³»Ô¤ËÌó2000±ß¤Îº¹¤ò¤Ä¤±1°Ì¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Î¤¹¤·Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤È³«Å¹Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¹ÔÎó¡ª
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤¹¤·¿©¤Ù¤ë¡©¡Ö½µ1¤¯¤é¤¤¡×
¤¹¤·¤Î³°¿©»Ù½Ð³Û1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨ー¡ªÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Õ³°¡ª°Õ³°¡×
¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡×
³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¡©¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤«¡×
Æî¸¶½õÂÀ½õ¼÷»Ê ¿Ü±Ê¹§°ìÂåÉ½¡Ö¥éー¥á¥ó¤¬1°Ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°¿©¤Ç¤¹¤·¤¬1°Ì¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³·Á»Ô¤Ï³¤¤¬¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö³°¿©¤Ç¡Ø¤¹¤·¡Ù¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡×YBC¥¢¥×¥ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï1484¿Í¤ÎÊý¤«¤é²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½µ1²óÄøÅÙ¤«¤é3¥«·î¤Ë1²óÄøÅÙ¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢
Å·Æ¸»Ô 40Âå½÷À¡Ö¤¹¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¡º¤Ë¥Ç¥¶ー¥È¡Ä²ÈÂ²¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«Çº¤ó¤À¤È¤¤Ï¤¹¤·¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
ÆîÍÛ»Ô 40Âå½÷À¡Ö3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬²óÅ¾¤º¤·¤¬Âç¹¥¤¡£·î¤Ë2²ó¤Û¤É²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
Áá¤¤¡¦°Â¤¤¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²óÅ¾¤º¤·¤òµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
Â¼»³»Ô 60ÂåÃËÀ¡Ö³Ø¹»¹Ô»ö½ª¤ï¤ê¤ËÄ¹ÃË²ÈÂ²¤È²óÅ¾¤º¤·¤Ø¡£Àè½µ¤âÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤âÁ´¤¯¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªËß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï»³·Á»Ô¤Ë¸Â¤é¤º¸©ÆâÁ´°è¤«¤é²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÈÌ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤ä²ÈÂ²¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ç³°¿©¤¹¤ëºÝ¤Ë¤¹¤·Å¹¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼»³·Á»Ô¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©À¸³è¤È·ò¹¯¡×¤Ê¤É¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³·ÁÂç³Ø¤ÎÆïËÜ·òÆó½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢
»³·Á¤Ë¤ÏÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Î¤Û¤«¤ËÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤¹¤·Å¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃ±²Á¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»Ù½Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¿©Àè¤¬¥éー¥á¥ó¤ä¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¡¢¤¹¤·¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»³·Á»Ô¤Ï¤½¤â¤½¤âµû²ðÎà¤Î¾ÃÈñ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¹¤·¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬1°Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤·¤Î³°¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µû²ðÎà¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¾Ü¤·¤¤ÇÀÎÓÃæ¶âÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÅÄ¸ý¤µ¤Ä¤¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢
Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä¤ªËß¡¢GW¤Ê¤É¤Ïµ¢¾ÊÀè¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»³·Á¤Ï¿ÆÀÌ¤Ê¤É³§¤Ç¡Ö¤¹¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»³·Á»Ô¤Î°Õ³°¤Ê»Ù½Ð³ÛÆüËÜ°ì¡¢¼Â¤Ï¤¹¤·°Ê³°¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»³·Á¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ê¤É¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¥Ýー¥Ä´Ø·¸¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î²ÃÆþÎ¨¡×¤¬Á´¹ñ2°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£