外食 25年の全店売上高7.3％増 単価上昇が貢献、客数は頭打ち感も JF調査

日本フードサービス協会（JF）が会員社を対象にまとめた25年1―12月の全店売上高は前年比7.3％増、4年連続プラス。店舗数は0.7％増、6年ぶりに前年を上回った。客数2.9％増、客単価4.3％増。JFでは25年の概況について、「物価上昇などによる客単価上昇で売上は前年を上回るも、消費者の節約が強まっている」とした。

業態別の売上高はファーストフード（FF）7.5％増、ファミリーレストラン（FR）7.2％増、パブ／居酒屋4％増、ディナーレストラン6.6％増、喫茶9.8％増、その他±0。

昨年も円安を背景とした物価高、原材料高が続きメニュー価格改定による客単価上昇が売上の押し上げ要因。消費者の節約志向も強まり、割引キャンペーンや価格を据え置いた企業、相対的に価格の安いFF等が好調。「日常は節約し、ハレの日の外食（年末年始や夏休み・お盆）にはお金を使うといった消費の選別も進んでいる」（同）。

客数は2.9％増だったが、前年の4.3％増からは後退した。単価上昇による客数の頭打ち感も見られ、コロナ禍からの回復が早かった「持ち帰り米飯・回転寿司」（FF）や「焼き肉」（FR）などの業態は客数が前年を下回ったほか、「他業態でも客数前年割れの企業が増えている」（同）とした。

また昨年の大阪・関西万博が、関西圏の外食需要にプラスとなったほか、訪日外客数も大きく増加し過去最高となり、「ディナーレストラン」などを中心に売上のプラス要因となった。