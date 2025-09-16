銀座コージーコーナーのとちあいか®苺ショートが春限定で登場

春の訪れとともに楽しみたい、旬の苺スイーツ♡銀座コージーコーナーから、栃木県を代表する苺「とちあいか®」を贅沢に使用した「贅沢 とちあいか®苺の春ショート」が期間限定で登場します。甘みが際立つジューシーな果肉と、軽やかなクリーム、ふわふわスポンジが織りなす、この時期だけの特別な味わいに注目です。

旬のとちあいか®を堪能

「愛される栃木の果実」になってほしいという願いを込めて名付けられたとちあいか®は、今や栃木県を代表する人気品種。甘みが強く、みずみずしい果肉と上品な香りが特長です。

その魅力を存分に楽しめるよう、苺を主役に仕立てたショートケーキが誕生しました。

※とちあいか®は栃木県の登録商標です（登録第6232688号）

※とちあいか®許諾第T2024-052号

三位一体の贅沢ショート

贅沢 とちあいか®苺の春ショート



価格:745円（税込）

販売:2026年2月16日（月）～3月26日（木）頃

取扱い店舗:全国の生ケーキ取扱店（※）

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

春だけのご褒美ケーキ

旬のとちあいか®を贅沢に味わえる、銀座コージーコーナーの春限定ショート。

みずみずしい苺の甘みと、コクのあるクリーム、軽やかなスポンジが重なり合う至福のひとときは、自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったりです♪

苺がおいしい今だからこそ楽しめる、特別な一品をぜひ味わってみてください。