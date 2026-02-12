【ポムポムプリン】さまざまなポーズが楽しめるキーホルダー登場！
キャラクターとのおでかけ気分を楽しめるキーホルダーに、デビュー30周年を迎えたポムポムプリンのコレクションが新登場。全国のカプセルトイ自販機にて2026年2月中旬より順次発売だ。
＞＞＞ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダーをチェック！（写真7点）
キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常の世界にキャラクターたちが登場したように見える、不思議なデザインのキーホルダーに、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」とお友だちのコレクションが登場する。
おすわり姿の「ポムポムプリン」と ”スコーン” がかわいらしい「スコーンとおすわり」や、ぎゅっと ”マフィン” を抱きしめる「ポムポムプリン」がセンターに位置する「ギューッとマフィン」など、「ポムポムプリン」とお友だちのさまざまな表情や姿が楽しめる、「ぴょんとジャンプマフィンもいっしょ」「るんるんマフィンもいっしょ」「ベーグルとにっこり」「あれ？プリンはどこ？？」とあわせて6種のデザインがラインアップ。
次第にあたたかくなるこれからの季節、お花見やピクニックなどお出かけのお供にぴったりのアイテム。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250
