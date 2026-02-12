実業家のマイキー佐野氏が商社モデルの転換を解説！『この買収は成功か失敗か。日本の企業が米シェールガス企業を買収した真の狙いとは』
YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」が、『この買収は成功か失敗か。日本の企業が米シェールガス企業を買収した真の狙いとは【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開。実業家のマイキー佐野氏が、三菱商事による米シェールガス企業「AETHON」の買収を軸に、総合商社の戦略転換を読み解く。
評価はおおむねレンジ内に収まる水準だと佐野氏は整理する。したがって焦点は価格の高低ではない。三菱商事が従来の「出資者」から「運営主体」へと立場を移し、事業の意思決定を自ら握ろうとしている点に本質がある。AETHONは生産のみならずパイプラインも保有し、LNG拠点に近接する資産構成を持つ。これにより生産から輸送、販売までを一気通貫で管理できる体制が整い、数量やタイミングの調整余地も拡大する。
背景にはエネルギー安全保障と電力需要の構造変化がある。地政学リスクが顕在化するなか、海上輸送への依存度が高い日本にとって供給源の多角化は避けて通れない論点である。さらに生成AIの拡大に伴うデータセンター増設で電力消費は増勢を強め、相対的に安定した電源として天然ガスの存在感が高まっている。
佐野氏は五大商社の個性にも言及する。三菱商事を「完璧主義のリーダー」と位置づけ、他社が持分戦略や消費者近接型を選ぶ傾向を持つのに対し、自らリスクを引き受け統合を進めた点を特徴と見る。成功か否かは将来の市況と運営能力に左右されるが、商社の在り方が静かに変化していることは否定できない。その射程は動画本編でさらに掘り下げられている。
