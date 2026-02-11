ロンドン序盤に円買いが一服している。アジアで円売りポジションの巻き戻しとみられる動きから円が買われたが、その後、ロンドンに入っては円買いが一服している。



ドル円は、アジアで下値を探り、153円割れに沈み、前日のニューヨーク終値から1.5円超のドル安・円高となる152.80付近まで一時下落したが、ロンドンに入って下げ渋り、153.30台に戻す場面があった。ユーロ円もアジアでは軟調に推移し、1月29日以来の183円割れに沈み、前日のニューヨーク終値から1.4円超のユーロ安・円高となる182.22付近まで一時下落したが、ロンドンでは下げ一服となり、182.60台を回復する場面があった。



USD/JPY 153.20 EUR/JPY 182.51

